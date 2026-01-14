Hai người đàn ông đánh nhau giữa đường ở TPHCM đã đến trụ sở công an

Sáng 14-1, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) mời làm việc 2 người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đánh nhau ở giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa đến trụ sở làm việc.

Hai người đàn ông ẩu đả giữa giao lộ.

Bước đầu xác định 2 người là ông L.Q.H (62 tuổi, ngụ phường Gia Định) và ông N.H.H (51 tuổi, ngụ phường Tân Bình). Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai, xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đi xe máy đánh nhau bằng mũ bảo hiểm gây náo loạn.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ).

Nội dung cho thấy thời điểm trên, 2 người đàn ông đang đi xe máy thì bất ngờ dừng lại.

Lúc này, người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ tháo mũ bảo hiểm lao vào đánh người người kia. Người bị tấn công cũng lập tức tháo mũ bảo hiểm đáp trả.