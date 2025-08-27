Phát hiện bộ xương người trên núi tại Gia Lai: Đã có người thân đến nhận

Chiều 26-8, lãnh đạo UBND xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết thân nhân đã đến nhận dạng, cung cấp thông tin về bộ xương người được phát hiện trên núi vắng thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai ít ngày trước.

Vào cùng ngày, gia đình bà K. trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã đến nhận là thân nhân và cung cấp thông tin về bộ xương trên. Gia đình cho biết danh tính bộ xương là anh K.T. (SN 2004), đã mất liên lạc với gia đình từ tháng 12-2024.

Chiếc áo khoác và thắt lưng buộc trên cành cây

Tại cơ quan chức năng, gia đình đã cung cấp hình ảnh của anh K.T. khi còn sống. Trong đó có bức ảnh người này đang mặc chiếc áo khoác giống với chiếc áo tại hiện trường nơi phát hiện bộ xương.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 23-8, ba người đàn ông trú xã Chư A Thai đi hái nấm tại khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai.

Tại đây, ba người đã phát hiện chiếc áo khoác và dây lưng được cuốn trên cành cây cao, cách mặt đất khoảng 2,5 mét. Ở phía mặt đất dưới gốc cây có một thi thể người đã phân hủy hết, chỉ còn là bộ xương khô nên trình báo công an.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin và cùng chính quyền địa phương tổ chức chôn cất nạn nhân.

Hình ảnh được gia đình cung cấp ghi nhận anh T. mặc chiếc áo khoác giống với chiếc áo thu tại hiện trường.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân đã tử vong từ 5-6 tháng. Hiện trường có 1 chiếc áo khoác, 1 thắt lưng được buộc trên cành cây nên đặt nghi vấn đây là vụ treo cổ.

Hiện cơ quan công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN để xác định nhân thân. Sau khi có kết quả, sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình.