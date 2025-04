Pha nghẹt thở trong vụ giải cứu con tin ở Bình Dương

Đến khi biết người yêu cũ có người mới, lại thuê nhà sống chung, hắn không cam lòng nên đã rình rập tìm hiểu quy luật đi lại của hai người rồi vác súng đến tận phòng trọ khống chế với ý định buộc người đàn ông kia phải rời xa người mình đã từng yêu. Tuy nhiên, sự manh động mang tính chất đặc biệt nguy hiểm của hắn đã được các trinh sát ngăn chặn...

1. Vào khoảng 6h00’ ngày 8/4/2025, khi những người dân trong khu nhà trọ thuộc khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang vội vã chăm lo cho con cái trước khi bước vào ngày làm việc mới thì nghe tiếng kêu la phát ra từ căn phòng do chị K, sinh năm 1998 tại tỉnh Lâm Đồng thuê trọ cùng bạn trai. Khi mọi người chạy đến xem có việc gì xảy ra để giúp đỡ thì trong phòng phát ra tiếng gằn của người đàn ông với đe dọa: “Ai bước vào sẽ nổ súng”.

Kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các lối thoát của khu phòng trọ.

Nghi chị K bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền, hơn nữa đối tượng còn có súng nên những người dân đã lùi ra, đồng thời gọi điện trình báo cơ quan Công an. Ngoài ra, người dân cũng cho biết, chị K sống chung với người yêu, nhưng khi xảy ra vụ việc, người này đã kịp thoát ra ngoài.

Một trinh sát cho biết, tại thời điểm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân thì trực ban của đơn vị cũng nhận thông tin từ một người đàn ông xưng là người quen của chị K may mắn thoát được ra ngoài, còn chị bị đối tượng khống chế bên trong nên Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương đã huy động quân số xuống ngay hiện trường. Xác định đối tượng thuộc diện đặc biệt nguy hiểm, lại luôn đe dọa con tin bên trong và những người thực thi công vụ, Ban chỉ huy Phòng triển khai ngay một tổ công tác làm nhiệm vụ thuyết phục đối tượng nhằm tránh gây mất bình tĩnh mà làm hại đến tính mạng nạn nhân. Một tổ công tác phối hợp với Cảnh sát Cơ động lặng lẽ áp sát phía trước và phía sau căn phòng trọ, tổ còn lại phối hợp với Cảnh sát PCCC và Công an phường Hưng Định bảo vệ vòng ngoài đề phòng trường hợp đối tượng bung cửa tháo chạy hoặc phóng hỏa thì kịp thời xử lý.

Riêng lực lượng An ninh cơ sở lập hàng rào từ xa để hướng dẫn những người đi đường chuyển hướng đi khác và những người dân hiếu kỳ đi về nhà nhằm bảo đảm an toàn nếu trường hợp đối tượng nổ súng.

Công tác vận động, thuyết phục đang khiến không khí bên trong căn phòng dịu dần thì đột nhiên đối tượng và nạn nhân lại cãi vã qua lại, đặc biệt đối tượng liên tục quát tháo, buông lời đe dọa khiến các anh em hết sức lo lắng. Nếu không đối tượng có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Không thể để tình hình trở nên quá căng thẳng, một mặt tiếp tục vận động, một mặt tác động để chị K hiểu được mà nhịn hoặc dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để kéo giảm cơn bực tức của đối tượng.

Lực lượng phối hợp kiểm soát khu vực xung quanh phòng trọ.

Cũng trong quá trình thuyến phục, nghe được tiếng trao đổi giữa đối tượng và nạn nhân, biết K có thể đang bị thương, chảy máu nên trinh sát lập tức lái cách tuyên truyền, vận động sang tập trung đánh vào lòng trắc ẩn của đối tượng và 30 phút sau, hắn đã thả chị K ra ngoài để Công an băng bó vết thương, còn hắn ôm súng tiếp tục cố thủ bên trong. Sau nhiều giờ liên tục thuyết phục nhưng đối tượng không những không hợp tác mà còn liên tục đe dọa, yêu cầu cơ quan Công an phải rút ngay khỏi khu vực mở đường cho hắn chạy, nếu ai bước vào thì bắn người đó rồi tự sát. Sau khi tính toán thật kỹ thời điểm, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sĩ, đến 9h30’, chỉ huy hiện trường đã ra ám hiệu cho các tổ công tác phối hợp tông cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Thành Vinh, sinh năm 1997 tại tỉnh Bạc Liêu (tạm trú phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Trước đây, Vinh và chị K có quan hệ yêu đương, nhưng sau tết vừa qua đã chia tay đường ai nấy đi. Do vẫn còn tình cảm với chị K, nên gần đây, khi nghe một số người gần khu trọ nói lại rằng chị đã có người yêu mới và đã thuê phòng trọ sống chung với nhau thì Vinh nổi cơn ghen tuông. Nhiều lần tìm đến khu phòng trọ này để gây sự với ý định buộc người yêu của chị K phải rời đi và phải cắt đứt mối quan hệ tình cảm này nhưng đều gặp phải sự phản ứng kịch liệt khiến Vinh tức tối dẫn đến suy nghĩ tìm cách trả thù.

Sáng sớm ngày 8/4/2025, biết chị K cùng người yêu đang ngủ trong phòng trọ, Vinh phóng xe mô tô đến, lấy hai khẩu súng cầm trên tay chạy đến đứng sẵn bên ngoài và khi chị K vừa mở cửa thì hắn lập tức xông vào chĩa súng yêu cầu chị cùng người yêu ngồi xuống góc phòng không được bỏ chạy, nếu không sẽ nổ súng. Trong lúc Vinh đang tra khảo chị K vì sao lại chia tay hắn để yêu người khác thì anh người yêu của chị nhanh chân trốn được ra ngoài. Thấy vậy, Vinh càng tức tối, nắm cổ áo chị K vật xuống giường, một tay kẹp chặt lấy cổ, một tay lăm lăm khẩu súng, lúc thì chĩa vào chị để khống chế, lúc lại chĩa ra phía hướng cửa ra vào nếu phát hiện có người qua lại. Mặt khác, Vinh chỉ muốn thị uy để buộc người đàn ông kia phải rời xa và để chị K quay lại với mình chứ không có ý định sát hại ai trừ trường hợp bị một trong hai người tấn công ngược lại.

Lấy lời khai ban đầu đối với Lê Thành Vinh.

Cũng theo lời khai của Vinh, việc dùng tay kẹp cổ chị K và trong quá trình giằng co đã khiến chị bị thương, chảy máu, đồng thời sức lực có phần yếu dần nên sau một hồi nghe cán bộ Công an vận động, Vinh đã thả chị ra ngoài, còn hắn cố thủ ở trong và nếu yêu cầu cán bộ Công an phải giải tán, lùi thật xa khỏi hiện trường để hắn có thời cơ trốn thoát. Trường hợp không thành thì sẽ nổ súng tự sát. Tuy nhiên chưa kịp hành động gì thì đã bị các trinh sát bất ngờ đột nhập tóm gọn.

Mặc dù đã khai nhận về hành vi khống chế chị K, khai nhận trong suốt quá trình yêu nhau trước đây đã đối xử khá tệ với chị, nhưng tại cơ quan Công an, nhiều lần, khi được hỏi về việc mua súng ở đâu và sử dụng vào mục đích gì thì Vinh chỉ quanh co rằng đặt mua trên mạng để phòng thân chứ không sử dụng vào hoạt động phạm tội. Đến khi điều tra viên thông tin về những tiền án, tiền sự của Vinh thì hắn lập tức im lặng không hé răng nói nửa lời.

2. Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sáng sớm ngày 8/4/2025, ngay sau khi nhận được thông tin về việc một nam thanh niên dùng súng xông vào phòng trọ ở phường Hưng Định khống chế một đôi nam nữ, Phòng cảnh sát hình sự đã cử lực lượng đến hiện trường. Ngoài ra, cũng báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc nắm tình hình để chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ khác cùng phối hợp giải cứu con tin.

Khi đến nơi thì xác định được bạn trai của chị K đã kịp thời trốn thoát, riêng chị K bị đối tượng dùng 2 khẩu súng khống chế bên trong và đối tượng liên tục có những lời lẽ đe dọa. Ngoài ra, nghe trao đổi giữa nạn nhân và đối tượng cho thấy chị K có dấu hiệu bị thương, nên để đảm bảo an toàn tính mạng cho chị, đồng thời làm cho đối tượng giảm bớt sự manh động, Ban chỉ huy phòng cùng các trinh sát luân phiên nhau vận động đánh vào tâm lý và sau gần 30 phút liên tục đấu trí, cuối cùng đối tượng cũng chấp nhận thả nạn nhân ra ngoài.

2 khẩu súng tang vật.

Nạn nhân được thả ra ngoài khiến tất cả cán bộ chiến sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, đối tượng đóng sập cửa lại, cố thủ bên trong rồi yêu cầu Công an rời đi nơi khác. Không để đối tượng bị kích động mạnh, có thể làm liều nổ súng về phía cán bộ, chiến sĩ hoặc nổ súng tự sát, công tác vận động tiếp tục được tiến hành và đến 9h25’ cùng ngày, qua công tác vận động thuyết phục không thành, các lực lượng đã được lệnh triển khai biện pháp trấn áp bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở để điều tra xử lý theo quy định.

Để có được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, trước đó, theo phương án 06 của Bộ Công an về xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát PCCC và Công an phường, xã tổ chức tập huấn theo định kỳ hàng năm. Công tác này đã giúp từng cán bộ, chiến sĩ nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, thành thạo kỹ, chiến thuật chiến đấu trong từng tình huống cụ thể. Trong trường hợp này, sau khi thuyết phục bỏ súng đầu hàng nhưng đối tượng không chấp hành nên các đơn vị phối hợp đã quyết định đột nhập khống chế đối tượng, đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho các thành viên của các đơn vị phối hợp.