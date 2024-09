Cuộc truy lùng những tên cướp đêm nghiện game hung hãn

Vụ cướp lúc nửa đêm

Sáng 17-8, vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì bị cướp, anh N.V.N và chị N.T.L (trú tại tỉnh Hà Nam) đã đến CAP Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trình báo. Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, anh N và chị L sau khi hết ca làm việc đã về nhà trọ bằng xe máy. Khi đi từ phố Trịnh Văn Bô vào khu đường mới hướng ra đường Phương Canh thì bị 2 đối tượng chặn lại, dùng kiếm đe dọa và cướp 2 điện thoại di động. Các đối tượng đã bắt họ phải cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại và bỏ chạy về hướng sân vận động Mỹ Đình.

Các đối tượng Trần Việt An và Vũ Nam Giang tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội tiến hành các hoạt động phối hợp điều tra. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra tại địa điểm vắng, thời điểm xảy ra vụ án vào lúc rạng sáng khiến công tác rà soát, xác minh gặp nhiều khó khăn.

Theo dấu nhóm cướp

Trong nhiều ngày, các cán bộ, chiến sỹ của Phòng CSHS và CAQ Nam Từ Liêm tập trung rà soát theo dấu đối tượng bắt đầu từ địa điểm gây án. Trong đó, nơi xa nhất xuất hiện dấu vết của 2 kẻ cướp đêm là địa bàn quận Đống Đa, cách hiện trường vụ án gần 20km. “Qua rà soát, cơ quan công an được biết đối tượng sau khi gây án đã đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố nhằm mục đích “cắt đuôi” lực lượng truy bắt, tiêu hủy công cụ gây án. Cướp được điện thoại của bị hại, những tên cướp vẫn sử dụng nhưng không liên hệ với bất cứ người nào, chỉ dùng để thanh toán một số khoản chi tiêu cá nhân như mua đồ ăn, nạp thẻ game, hoặc chơi bi-a” - điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn - Đội CSHS của CAQ Nam Từ Liêm kể.

Bố mẹ ly tán, lại cộng thêm bản tính ham chơi, không có ai quản lý nên cả 2 thường xuyên bỏ học. An đang là sinh viên nhưng nợ nần khắp nơi, thậm chí không có tiền để thuê nhà nên hay ngủ nhờ nhà này, nhà khác. Nghiện chơi bi-a, An thiếu tiền ăn tiêu nên đã nảy ý định rủ Giang đi cướp tài sản.

Lần theo dấu vết các đối tượng có hình dáng tương tự di chuyển trên phố Trịnh Văn Bô trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, các trinh sát đã bước đầu dựng được hướng đi, hướng đến, đưa ra nhận định, phân tích về đối tượng gây án. “Khả năng đối tượng là người tỉnh ngoài, còn trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên đang trong độ tuổi đến trường” - Trung tá Bùi Văn Tứ, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Để đánh lạc hướng cơ quan công an, các đối tượng đã ra địa bàn tỉnh ngoài. Ngày đầu tiên sau khi gây án, chúng đã di chuyển hàng chục km từ địa bàn phường Xuân Phương đến quận Hà Đông, vòng về tuyến đường Trường Chinh - Giải Phóng, lang thang vào nội thành để chơi bi-a, sau đó đi tìm chỗ ngủ. Tuy nhiên, sau ngày 18-8, các trinh sát mất dấu đối tượng. Nhận định 2 tên cướp đêm chắc chắn sẽ quay lại Hà Nội theo tuyến đường cũ, các trinh sát vẫn kiên trì mai phục.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thực hiện dẫn giải 2 đối tượng

Đột kích nhà nghỉ

Trưa 21-8, nguồn tin trinh sát cho biết xuất hiện 2 thanh niên tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa và có đặc điểm nhận dạng khá giống với 2 đối tượng gây án. Các điều tra viên lập tức lên đường. Hai mũi giáp công của Phòng CSHS và CAQ Nam Từ Liêm cùng lúc ập vào căn phòng của nhà nghỉ trước sự ngỡ ngàng của 2 tên cướp. Nhân thân 2 đối tượng được xác định là Vũ Nam Giang (SN 2003); Trần Việt An (SN 2004) cùng trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam và đều là sinh viên. “Dù bị bắt, nhưng 2 đối tượng tỏ ra lì lợm, ngoan cố, không hợp tác với cơ quan công an. Chỉ đến khi chiếc xe máy Giang và An sử dụng để đi cướp được xác định rõ thì chúng mới thừa nhận hành vi phạm tội” - Điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Quá trình điều tra, CAQ Nam Từ Liêm được biết Trần Việt An và Vũ Nam Giang lớn lên cùng nhau ở Hà Nam, về Hà Nội cùng học một trường cao đẳng. Bố mẹ ly tán, lại cộng thêm bản tính ham chơi, không có ai quản lý nên cả 2 thường xuyên bỏ học. An đang là sinh viên nhưng nợ nần khắp nơi, thậm chí không có tiền để thuê nhà nên hay ngủ nhờ nhà này, nhà khác. Nghiện chơi bi-a, An thiếu tiền ăn tiêu nên đã nảy ý định rủ Giang đi cướp tài sản. 0h30 ngày 17-8, Giang điều khiển xe máy đến đón An và mượn 1 thanh kiếm dài khoảng 60cm của một người không quen biết trên mạng xã hội làm vũ khí đi cướp tài sản. Chở nhau chạy lòng vòng trên các tuyến phố, đến khoảng 3h50 cùng ngày cả 2 phát hiện thấy anh N.V.N và chị N.T.L đi vào tuyến đường mới đối diện cổng trường Cao đẳng FPT thuộc địa phận phường Xuân Phương. Lúc này Giang điều khiển xe máy lên chặn đầu xe nạn nhân, còn An cầm kiếm đe dọa anh N, chị L yêu cầu đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu để mở khóa.

Tang vật vụ án

Sau khi cướp được điện thoại, An ngồi sau đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của anh N và chị L để nạp vào game online và tiếp tục đi chơi bi-a. Ngày 19-8, các đối tượng đã bán chiếc điện thoại iPhone 13 màu trắng của chị L với giá 10 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại iPhone 11 của anh N chúng mang về Hà Nam bán với giá 4,2 triệu đồng. Do nợ nần chồng chất nên sau khi chia đôi số tiền kiếm được, An lại tiếp tục vay của Giang 6 triệu đồng nên trong vụ cướp này Giang chỉ được chia 1 triệu đồng. Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Giang và Trần Việt An để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, điều đáng tiếc nhất trong vụ án này là đối tượng gây án đang ngồi trên ghế nhà trường, trong quá trình học tập không chịu tu dưỡng rèn luyện bản thân mà lại cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội một cách rất manh động, côn đồ, coi thường pháp luật. Vụ cướp cũng gióng lên hồi chuông báo động trong việc quản lý, giáo dục về nhân cách của giới trẻ trong giai đoạn hiện nay. Hành vi phạm tội của các đối tượng là rất nghiêm trọng, thủ đoạn liều lĩnh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc truy bắt thành công các đối tượng là người tỉnh ngoài đến gây án trên địa bàn trong một thời gian ngắn đã thể hiện sự quyết tâm trong điều tra, trấn áp tội phạm của CAQ Nam Từ Liêm và Phòng CSHS CATP Hà Nội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô luôn giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]