Công an thông tin vụ mang súng vào nhà đánh người ở Quảng Ngãi

Ngày 7-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tiếp tục làm rõ vụ việc nhóm người xông vào nhà dân đánh người, trong đó, có một người mang theo vật giống súng rồi chỉa về phía nạn nhân trong lúc hai bên xảy ra ẩu đả.

Theo thông tin, chiều 5-3, nhóm người gồm bốn nam và một phụ nữ vào nhà bà Nguyễn Thị Ph (85 tuổi, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tranh cãi với ông Võ Văn B (45 tuổi, con trai bà Ph). Sau đó, một thanh niên trong nhóm người đã đứng dậy, dùng chân đá vào ông B khiến ông này ngã ra phía sau.

Hình ảnh người đàn ông cầm súng đe dọa ông B

Ông B phản kháng thì một người đàn ông khác trong nhóm rút ra một vật giống súng chỉa về phía ông rồi tiếp tục đấm, đá nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm này rời khỏi, tiếp tục dùng gạch, đá ném vào trong, làm ông B bị thương và chảy máu ở tai.

Ngay khi nắm bắt được thông tin, chiều 5-3, Công an xã Hành Trung đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an xã đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp điều tra.

Đến ngày 6-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập 4 trong nhóm 5 người và ông B lên làm việc. Bước đầu xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vì cho là ông B gian lận trong việc chơi xóc đĩa tại một đám tang ở xã Hành Trung vào đêm hôm trước.

Công an đã thu thập khẩu súng và xác định đây là súng nhựa và người mang theo với mục đích hù dọa nạn nhân.