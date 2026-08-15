Núp bóng spa lừa gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng

Ngày 15/8, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng liên quan đường dây tổ chức khám, điều trị xương khớp trái phép dưới vỏ bọc cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, với gần 300 người được xác định là bị hại.

Bên ngoài cơ sở Phúc Tâm 8. ẢNH: C.A

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở "Phúc Tâm 8", tại số 05 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng có dấu hiệu tổ chức tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn.

Dựng "phòng khám" trái phép dưới vỏ bọc spa

Kết quả điều tra bước đầu xác định Vi Văn Đông (SN 2000, trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An), từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp, nhận thấy hoạt động này có lợi nhuận cao nên cấu kết với Vũ Thị Hà (SN 1986, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) tổ chức điều trị xương khớp trái phép.

Ba đối tượng Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài tại cơ quan công an. ẢNH: C.A

Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y, dược, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, sau đó "trá hình" hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh xương khớp. Đối tượng Phạm Bá Tài (SN 1991, trú tại tỉnh Lào Cai), từng làm nhân viên bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp nơi Đông làm việc, được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh nhằm che giấu vai trò của các đối tượng cầm đầu.

Nhóm này tuyển 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà.

Theo cơ quan điều tra, Vi Văn Đông trực tiếp đầu tư cơ sở vật chất, quản lý nguồn tài chính, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và tổ chức quảng cáo trên không gian mạng. Vũ Thị Hà phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và điều hành hoạt động hằng ngày.

Để thu hút khách hàng, Đông liên hệ với người bên ngoài để chạy quảng cáo trên mạng xã hội, dựng hình ảnh về đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị và công nghệ điều trị xương khớp.

Công an tỉnh Nghệ An khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”. ẢNH: C.A

Các đối tượng quảng cáo phương pháp "sóng cao tần", đưa ra những lời giới thiệu, cam kết như "không mổ - không tiêm - không đau", "tư vấn đúng người, đúng bệnh", được thăm khám bởi bác sĩ giỏi, hưởng bảo hiểm y tế và điều trị dứt điểm đến 95%.

Khi khách hàng có nhu cầu, nhân viên nhắn tin, gọi điện tư vấn, mời đến cơ sở "Phúc Tâm 8". Tại đây, nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để giới thiệu các gói điều trị với giá từ 3 - 30 triệu đồng, trong đó có dịch vụ điều trị bằng máy chiếu sóng cao tần.

Trong quá trình điều trị, nhân viên tiếp tục giả danh bác sĩ, giới thiệu phương pháp "tiêm nano canxi", quảng cáo có tác dụng phục hồi xương khớp nhanh chóng với giá 5 - 10 triệu đồng/mũi.

Có trường hợp khách hàng mua các gói điều trị với tổng số tiền lên đến 57 triệu đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các đối tượng không thực hiện phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện "tiêm giả" trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác đang được điều trị chuyên sâu.

Gần 300 người là nạn nhân

Hoạt động của cơ sở được tổ chức theo quy trình khép kín gồm 4 bộ phận quảng cáo, lễ tân, tư vấn và kỹ thuật viên. Các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau và không biết người trực tiếp điều hành cơ sở là Vi Văn Đông.

Các thiết bị được sử dụng chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên các sàn thương mại điện tử. Theo cơ quan điều tra, những thiết bị này không có chức năng khám, chữa bệnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao.

Công an lấy lời khai đối tượng Vũ Thị Hà, ẢNH: C.A

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên. Về phân chia lợi nhuận, sau khi trừ chi phí, Vi Văn Đông được hưởng 70%, Vũ Thị Hà hưởng 30% cho đến khi Đông thu hồi đủ số tiền vốn đầu tư. Sau đó, lợi nhuận được chia đều, mỗi người hưởng 50%. Phạm Bá Tài được trả 8-10 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 3/2026 đến nay, bằng phương thức trên, đường dây đã lừa gần 300 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Các đối tượng còn khảo sát, thuê địa điểm để mở rộng hoạt động sang tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, Vi Văn Đông và Vũ Thị Hà đã dừng hoạt động.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khám xét khẩn cấp cơ sở "Phúc Tâm 8", lực lượng chức năng thu giữ 2 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các tang vật liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Vi Văn Đông. ẢNH: C.A

Cơ quan chức năng đề nghị những người là bị hại hoặc có liên quan đến hoạt động của cơ sở "Phúc Tâm 8" liên hệ Trung tá Trần Thị Bình, Điều tra viên (0914.728.189); Đại úy Phạm Văn Kiên, Điều tra viên (0987.322.266); Đại úy Nguyễn Ngọc Dũng, Cán bộ điều tra (0769.033.999) hoặc đến trụ sở đơn vị tại số 1099 đường Đại lộ Lê-nin, khối Nghi Phú 7, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép; kiểm tra kỹ thông tin về đội ngũ nhân viên y tế, phương pháp và chi phí điều trị. Người dân không nên tin vào những quảng cáo về "công nghệ cao", "điều trị dứt điểm" trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.