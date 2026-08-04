Lừa đảo hơn 26 tỷ đồng, nữ giám đốc phẫu thuật thay đổi cả khuôn mặt để lẩn trốn suốt 9 năm

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ thành công Nguyễn Thị Lựu (SN 1983, thường trú tại số 25 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ (TPHCM).

Nguyễn Thị Lựu bị bắt giữ. Ảnh: Cổng TT ĐT Bộ Công an.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 7/2017, với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê (địa chỉ tại số 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Lựu đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn gian dối như vẽ ra các thửa đất không có thật và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở giả để lừa đảo chiếm đoạt của 68 cá nhân với tổng số tiền lên đến hơn 26,598 tỷ đồng.

Đến ngày 14/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lựu theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn ngay trước thời điểm thi hành các quyết định tố tụng, buộc cơ quan chức năng phải phát lệnh truy nã đặc biệt.

Trong suốt gần 9 năm đào tẩu, "nữ quái" này đã chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi hoàn toàn đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt, đồng thời dùng giấy tờ tùy thân giả nhằm tẩy trắng nhân thân để trốn tránh lưới pháp luật.

Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ kiên trì và sắc bén, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng, đưa nữ giám đốc lừa đảo ra ánh sáng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.