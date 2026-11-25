Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Hồ Đắc Thắng (sinh năm 1991, thường trú tại 50/2 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - đối tượng bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã ngày 26/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Hồ Đắc Thắng và chị N.T.T (sinh năm 1994, thường trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) từng là đồng nghiệp tại một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 8/2022, Thắng và chị T đã nhiều lần cùng góp vốn mua bán bất động sản nên tạo dựng được sự tin tưởng lẫn nhau.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đến tháng 8/2022, do làm ăn thua lỗ, Thắng đưa thông tin gian dối về việc đầu tư hai thửa đất tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng và đề nghị chị T góp vốn với tổng số tiền 3,85 tỷ đồng.

Tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác trước đó cùng mức lợi nhuận được Thắng hứa hẹn, chị T đã chuyển tổng số tiền 3,85 tỷ đồng cho Thắng để đầu tư mua đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng không sử dụng để mua đất như cam kết mà dùng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và chi trả lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đất cho một số người khác.

Đến tháng 7/2024, khi phát hiện sự việc, chị T yêu cầu Thắng hoàn trả lại tiền nhưng đối tượng không thực hiện mà bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt toàn bộ liên lạc với chị T và gia đình.

Trong thời gian lẩn trốn tại địa bàn TP Hà Nội, Thắng làm nghề tự do, thường xuyên thay đổi nơi ở, không sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm tung tích đối tượng. Đến ngày 11/11/2026, đơn vị đã tổ chức lực lượng bắt giữ Hồ Đắc Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Long Biên, TP Hà Nội và áp giải về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.