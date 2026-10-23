Nhiều giám đốc ở TP HCM bị bắt vì cho vay lãi nặng núp bóng 'thuê vàng'

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã bắt Long, 29 tuổi, cùng 35 người để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp.

Động thái này được đưa ra sau chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, về xử lý nghiêm tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp công an cơ sở rà soát, triệt phá các nhóm cho vay lãi nặng.

Một số bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Thuê vàng, bán lấy tiền

Theo PC02, các nhóm này thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê trang sức, trang phục nhưng thực chất dùng làm vỏ bọc cho hoạt động cho vay tiền.

Các cơ sở quảng cáo dịch vụ "cho thuê vàng nhanh", trả góp trên Facebook, Zalo và website. Người có nhu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, việc làm, thu nhập và sao kê tài khoản để được xét duyệt.

Sau khi thỏa thuận số tiền vay, nhóm cho vay quy đổi khoản tiền thành vàng rồi ký hợp đồng cho thuê tài sản. Vàng được giao cho khách đem bán lấy tiền mặt. Đến hạn, người vay phải trả lãi theo ngày và hoàn lại số vàng đã thuê hoặc số tiền tương ứng.

Để che giấu lãi suất thực tế, các nhóm thu tiền dưới nhiều tên gọi như phí thuê vàng, phí hồ sơ, phí dịch vụ và gia hạn.

Một số cơ sở còn ký hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, nâng giá thuê váy để đưa phần lãi vào hợp đồng dịch vụ.

Lãi suất hơn 500% một năm

Long bị cáo buộc điều hành một nhóm cho vay, còn Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi, góp vốn, sử dụng hai hộ kinh doanh Đại Phát Gold tại TP HCM và Thịnh Vượng Gold tại Đồng Nai làm vỏ bọc.

Từ tháng 5, nhóm này bị cáo buộc cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng. Lãi suất được xác định dao động 292-544,78% một năm.

Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn, 29 tuổi, người được xác định cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group. Nhóm này đã cho gần 100 khách hàng vay.

Tang vật tại các cơ sở. Ảnh: Xuân Minh

Giám đốc đứng tên, người khác điều hành

Tại Công ty TNHH Huy Anh Jewelry ở phường Hòa Hưng, Bùi Quang Hùng, 28 tuổi, giám đốc công ty, bị cáo buộc trực tiếp tổ chức cho vay. Cảnh sát thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách hàng, bước đầu xác định khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.

Ở Công ty TNHH An Phát Jewelry tại phường Vườn Lài, Vũ Anh Tuấn, 42 tuổi, bị xác định tổ chức hoạt động, còn Phạm Cao Sơn, 47 tuổi, đứng tên giám đốc và trực tiếp quản lý. Cơ quan điều tra thu giữ 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Fashion VIP 999 ở phường Minh Phụng, Trần Thế Long, 43 tuổi, bị cáo buộc tổ chức hoạt động, còn Đặng Quốc Vương, 29 tuổi, đứng tên giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách.

Theo điều tra, nhóm này sử dụng hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc để che giấu lãi suất.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Tùng, 44 tuổi, là người chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay tại Công ty THT ở phường Long Trường.

Vàng được sử dụng trong các hợp đồng cho thuê để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng. Ảnh: Xuân Minh

Tại Công ty TNHH LT3 Luxury ở xã Nhà Bè, Tống Duy Long, 37 tuổi, giám đốc công ty, bị cáo buộc tổ chức cho vay. Cảnh sát bước đầu làm rõ 21 khách hàng, với khoản thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng, đồng thời tiếp tục truy tìm người này.

Tại hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999 ở phường An Phú Đông, Nguyễn Duy Đạt, 27 tuổi, bị cáo buộc trực tiếp cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ 21 hợp đồng với khoản thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.