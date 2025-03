Nhân tình của mẹ là nghi phạm khiến bé gái hôn mê

Ngày 31/3, Có bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, Có làm thuê ở Bình Dương, sau đó quen và sống như vợ chồng với mẹ của bé gái 8 tuổi quê Khánh Hòa. Sau Tết vừa qua, Có dẫn vợ hờ và con riêng về quê ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, sinh sống.

Hồ Trần Minh Có tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Tối 28/3, sau khi uống rượu, Có thấy bé gái ngậm ngón tay nên dùng thanh gỗ đánh nhiều cái. Tối hôm sau anh ta tiếp tục nhậu, rồi bạo hành bé bằng cách tung lên cao cho rơi xuống giường ngủ, chỉ trải bằng tấm nệm mỏng. Nạn nhân bị va đập mạnh, bất tỉnh.

Có và vợ hờ đưa bé đến bệnh viện, nói dối cháu bị ngã. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não cùng nhiều vết thương bất thường trên cơ thể nên báo công an.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng công an địa phương đến hiện trường điều tra. Ban đầu Có quanh co chối tội, song sau đó thừa nhận đã bạo hành cháu bé đến hôn mê.

Hồ Trần Minh Có thực nghiệm hành vi bạo hành cháu bé tại nhà. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện bé được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc). Do gia đình không có tiền phẫu thuật, UBND và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung hỗ trợ bước đầu 25 triệu đồng.

Tuần trước cũng tại tỉnh An Giang, cha dượng Lê Văn Trường, 34 tuổi, đã bạo hành con riêng 5 tuổi của vợ hờ khiến cháu bé tử vong. Gã này khai nhiều lần đánh nạn nhân. Bé trai sau đó bị sốt nhưng không được đưa đi bệnh viện.

Đến sáng 26/3, bé trai ngất trên đường đến nhà trẻ sau đó tử vong ở bệnh viện. Gia đình Trường đã đưa thi thể bé về nhà, đến chiều thì mai táng nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cha ruột cháu bé tố cáo đến công an. Trường sau đó bị bắt để điều tra hành vi Giết người.