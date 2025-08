Công an TP.HCM cứu nữ sinh bị công an dỏm 'bán online' qua Campuchia

Từ những vụ việc này, Công an TP.HCM khuyến cáo không có cơ quan chức năng nào làm việc qua mạng xã hội hay yêu cầu công dân chuyển tiền phục vụ điều tra. “Bất kỳ cuộc gọi nào tự xưng công an, yêu cầu chuyển tiền, cài app, rời khỏi nhà đều là lừa đảo. Học sinh, sinh viên cần đặc biệt cảnh giác, đừng để một cuộc gọi video qua mạng xã hội biến cuộc đời bạn thành trò chơi của kẻ xấu” - Thượng tá Lê Duy Sâm khuyến cáo. Công an cũng đề nghị các bậc phụ huynh thường xuyên trao đổi, hướng dẫn con em kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, đặc biệt là qua mạng xã hội và các nền tảng gọi video. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.