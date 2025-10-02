Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' ngồi vắt vẻo ở lan can tầng 2 ngôi nhà

Nam thanh niên ngồi ở lan can tầng 2 ngôi nhà.

Ngày 2/10, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang kiểm tra chất ma túy đối với nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, ngồi ở lan can tầng 2 ngôi nhà trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người dân trên đường Dương Khuê phát hiện nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trèo ra lan can tầng 2 ngôi nhà.

Lúc này, nam thanh niên có những lời nói như lúc không tỉnh táo, thậm chí dọa nhảy xuống dưới.

Ngay sau đó, họ đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, cảnh sát có mặt đưa người này về trụ sở.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Sau khi thuyết phục, nam thanh niên được đưa vào bên trong.

Được biết, nam thanh niên không phải người sinh sống trên địa bàn phường Từ Liêm. Hiện cơ quan Công an đang xác minh, làm rõ.