Nam thanh niên mất mạng sau “khẩu lệnh” của nữ nhân nhóm đối phương

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chiều 4-11 đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Cương (sinh năm 1986, trú ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Liên quan, bị cáo Trần Thị Quỳnh (sinh năm 1999, ở thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn (cũ), tỉnh Ninh Bình) bị tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội danh trên và Trần Thị Nga (sinh năm 1998, ở huyện Ea sup, tỉnh Đắk Lắk - cũ) cũng phải nhận 20 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cặp nhân tình gây án mạng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, do có mâu thuẫn nhỏ phát sinh khi nói chuyện điện thoại, giữa Trần Thị Nga và Trần Thị Quỳnh nên khoảng 2h ngày 6-5-2024, nhóm của bị cáo Nga đi đến một khu đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội) gặp bị cáo Quỳnh để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, bị cáo Nga gọi điện thoại cho bị cáo Quỳnh thông báo đã đến nơi. Nhận được điện thoại của đối phương, Quỳnh rủ bị cáo Nguyễn Đắc Cương và 3 người khác đi ra cổng của khu đô thị trên đường Lý Thánh Tông để gặp nhóm Nga.

Xuống đến sảnh tòa nhà, Cương mở cốp xe máy lấy 1 con dao nhọn định cầm theo thì người đàn ông đi cùng khuyên: “Thôi cứ bình tĩnh, để bọn nó lên sẽ nói chuyện”. Thấy vậy, bị cáo Cương cất lại dao vào cốp xe máy.

Hai nhóm gặp nhau ở điểm hẹn, khi 3 người đàn ông của 2 nhóm là anh Hoàng Văn P (nhóm Quỳnh), Lưu Xuân T (sinh năm 1993, trú ở quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội), Hoàng Văn Đ (nhóm của Nga) đang nói chuyện để hóa giải mâu thuẫn thì Nga tiến đến chửi rồi đạp vào người Quỳnh.

Thấy Nga đánh Quỳnh, anh T cũng lao đến đấm vào bả vai Quỳnh. Còn bị cáo Quỳnh lùi lại và hô gọi bị cáo Cương: “Chồng ơi, đâm nó đi”… Nhận “khẩu lệnh” của bạn gái, Cương nhanh chóng bật cốp xe máy lấy dao nhọn và lao đến tấn công anh T.

Khi anh T bỏ chạy, Cương đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó bị cáo Cương quay lại chém 1 nhát trúng tay Nga. Bị cáo Nga bỏ chạy thì bị Cương vung dao đâm tiếp 1 phát trúng đùi. Gây án xong, Cương lấy xe đưa Quỳnh về nhà.

Trong khi ấy, anh T và Nga được các bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm để cấp cứu. Do thương tích nặng nên anh T tử vong sau đó... Bị cáo Nga do bị thương nhẹ và đã từ chối giám định trong quá trình điều tra.

Ngày 6-5-2024, Nguyễn Đắc Cương và Trần Thị Quỳnh đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 27-12-2024, Trần Thị Nga bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Được biết, bị cáo Nguyễn Đắc Cương đã có vợ và 2 con, còn bị cáo Trần Thị Quỳnh đã ly hôn chồng. Thời điểm xảy ra vụ án, cặp đôi này có quan hệ tình cảm với nhau.