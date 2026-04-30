Muốn có việc làm, thiếu nữ bị nhóm "buôn người" mua đi bán lại như món hàng

Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 29-4 đưa bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (SN 1996, ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội), Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội), Lê Văn Đạt (SN 1995, ở xã Nội Bài, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1990, ở xã Chạm Lộc, Bắc Ninh) cùng 4 bị cáo khác ra xét xử về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Mua bán người” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của các thiếu nữ có độ tuổi dưới 16, dân tộc thiểu số hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Tiến Hùng và đồng bọn đã đăng thông tin trên các trang mạng xã hội tuyển nhân viên nữ phục vụ tại quán Karaoke, nhà hàng với mức lương cao.

Nhóm đối tượng mua bán người bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khi nạn nhân liên hệ, gặp gỡ để xin việc thì bị các đối tượng khống chế, ép nhận nợ, ép buộc làm nhân viên quán Karaoke để lừa gạt, dụ dỗ, bóc lột tình dục. Nếu không đồng ý, các nạn nhân sẽ bị đe dọa, đánh đập và bán cho người khác.

Bằng thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2024, các bị cáo đã thực hiện hành vi mua và bán đối với các cháu Hờ Thị M (SN 2011, ở Điện Biên), Nguyễn Thị Quỳnh A (SN 2009, ở Hà Tĩnh) và cháu Nguyễn Thúy H (SN 2008, ở Hà Nội).

Theo lời khai của cháu M, khoảng tháng 8-2024, qua mạng xã hội Facebook, thiếu nữ này liên hệ với người môi giới việc làm ở Bắc Ninh để xin việc tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau 2 lần thử việc, cháu M đều không được nhận làm.

Sau đó, M liên hệ với bị cáo Vương Đình Tính (SN 1993, ở Bắc Ninh) để xin làm nhân viên quán Karaoke. Từ đây, thiếu nữ bị bán qua tay nhiều ông chủ.

Cụ thể, sau khi đưa cháu M về nhà trọ, Tính yêu cầu thiếu nữ phải cho khách ôm, chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể trong quá trình phục vụ khách hát karaoke. Cháu M không đồng ý thì bị Tính chửi bới.

Sau đó, Tính liên hệ, bán cháu M cho Vũ Hoàng Nam (SN 1993, ở Bắc Ninh) để làm nhân viên quán Karaoke với giá 3 triệu đồng, hưởng lợi 420.000 đồng.

Khoảng 1 tuần sau khi bị bán cho Nam, cháu M bỏ trốn. Tuy nhiên, thiếu nữ bị bắt lại ngay sau đó và phải nhận nợ số tiền 15 triệu đồng dù không vay đồng nào.

Đến ngày 16-9-2024, Nam liên hệ, bán cháu M cho bị cáo Trần Văn Hùng (SN 2001, ở Bắc Ninh) với giá 15 triệu đồng, hưởng lợi 12 triệu đồng.

Sau khi mua cháu M, Hùng ép thiếu nữ nhận nợ, ép làm nhân viên quán karaoke. Thời gian sau, Hùng liên hệ, bán cháu M cho Nguyễn Tiến Hùng với giá 21 triệu đồng, hưởng lợi 6 triệu đồng.

Nguyễn Tiến Hùng đe dọa, bắt cháu M làm nhân viên quán karaoke. 4 ngày sau, cháu M bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Sau khi đe dọa sẽ đánh đập thiếu nữ, Tiến Hùng liên hệ, bán cháu M cho Nguyễn Văn Phẩm và Lê Văn Đạt với giá 30 triệu đồng, hưởng lợi 9 triệu đồng.

Cũng như lần trước, 3 ngày sau khi bị bán cho Phẩm và Đạt, cháu M bỏ trốn về quê.

Thấy vậy, ngày 30-9-2024, Phẩm giao Đạt và Phan Văn Đức đi tìm cháu M để đòi 30 triệu đồng hoặc đưa về làm nhân viên quán karaoke để trừ nợ. Nhận lệnh, Đạt và Đức về tận quê cháu M để tìm.

Tại đây, họ gặp Trưởng bản, yêu cầu cháu M và gia đình phải trả số tiền 30 triệu đồng hoặc cháu M phải làm nhân viên quán karaoke để trừ nợ. Cháu M không đồng ý và đã trình báo công an xã.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Phẩm và Lê Văn Đạt còn mua cháu Nguyễn Thị Quỳnh A với giá 23 triệu đồng từ Nguyễn Văn Thành…

Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo thừa nhận đã có hành vi mua bán các thiếu nữ như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận thấy một số tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.