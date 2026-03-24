Một phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư, thi thể bị biến dạng

Chiều 24/3, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống tử vong trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân sinh sống tại một chung cư tại phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phía dưới sân.

Khi chạy ra kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện một phụ nữ nằm bất động, thi thể không còn nguyên vẹn.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Công an và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ.

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân là nữ, sinh năm 1993. Nạn nhân được cho là đã rơi từ tầng 22 của tòa nhà xuống đất. Do lực va chạm mạnh, thi thể biến dạng nghiêm trọng.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.