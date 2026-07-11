Môi giới cô gái 14 tuổi kết hôn với người nước ngoài, 2 đối tượng bị bắt giữ

Đối tượng Hạng Thị Mua tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Ngày 11/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới dưới hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài. Trong vụ án này, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt phụ nữ Việt Nam dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng.

Qua công tác nắm tình hình, hoạt động vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm mua bán người, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động dụ dỗ, lôi kéo để đưa, môi giới phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng nhằm trục lợi.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai lấy lời khai đối tượng Dũng.

Cụ thể, ngày 6/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện, khoảng tháng 10/2024, Thào A Kh đã chủ động tiếp cận, bắt chuyện với Ch (người cùng bản và cũng là người họ hàng của anh ta). Trong quá trình này, Kh đưa ra những lời giới thiệu, dụ dỗ về việc lấy chồng để có được cuộc sống giàu sang, sung sướng. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Kh đã thuyết phục và xin ảnh của Ch rồi gửi cho các đối tượng ở Trung Quốc “xem hàng”. Trong trường hợp ưng ý, các đối tượng sẽ tổ chức đưa nạn nhân sang Trung Quốc để lấy làm vợ.

Dù cùng là người thân tộc và biết cháu Ch chưa đầy 16 tuổi nhưng Kh vẫn tìm mọi cách để lừa phỉnh, dụ dỗ cháu Ch đi Trung Quốc lấy chồng. Để thực hiện việc này, Kh đã liên hệ với đồng bọn là Dũng và Thị Mua (cả hai là cô cháu cùng trú tại thôn Nàn Lý, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) bàn bạc về cách thức đưa Ch đi Trung Quốc. Các đối tượng thoả thuận về phần tiền sẽ được hưởng nếu đưa Ch đi Trung Quốc trót lọt.

Hai đối tượng Mùa và Dũng

Ngày 1/12/2024, sau khi biết nạn nhân sập bẫy, Kh gửi thông tin trang cá nhân Facebook của Ch cho Hảng Seo Dũng để kết bạn. Sau đó, đối tượng Dũng đã hướng dẫn cháu Ch trốn gia đình sang Lào Cai để đi Trung Quốc lấy chồng.

Chiều muộn 4/12/2024, Kh liên lạc với Dũng chốt phương án; đồng thời Kh hướng dẫn cháu Ch trốn bố mẹ ra vị trí do Kh chuẩn bị sẵn. Sau đó, Kh dùng xe máy chở Ch ra bến xe khách tỉnh Điện Biên để đón xe đi Lào Cai. Rạng sáng 5/12/2024, Ch xuống xe tại bến xe khách Lào Cai đã có Dũng chờ sẵn ở đó và đón về nhà anh ta. Trong thời gian này, Dũng nghe ngóng tình hình, thông tin cho Mua sang xem “hàng” rồi chuẩn bị phương án đưa Ch sang Trung Quốc.

Đối tượng Mua bảo Dũng chụp ảnh căn cước của Ch rồi nhờ chồng là Cháng Seo Thìn (SN 1991) mang ra cửa khẩu Lào Cai làm giấy thông hành. Đối tượng Mua ứng trước cho Thìn 2 triệu đồng tiền xăng xe và lệ phí. Sáng 7/12/2024, Thìn chở Ch xuống khu vực tổ dân phố số 28, phường Lào Cai nhận giấy thông hành rồi hướng dẫn nạn nhân tự làm thủ tục xuất cảnh sang Hà Khẩu (Trung Quốc). Ngay khi Ch vừa bước chân qua biên giới, 2 người đàn ông Trung Quốc do Mua bố trí sẵn đã ép nạn nhân lên xe ô tô chuẩn bị sẵn đưa về huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cùng thời điểm, Mua và Dũng chọn đường xuất cảnh qua cửa khẩu Xín Mần để sang Mã Quan (Trung Quốc) gặp nhóm người Trung Quốc di chuyển từ Hà Khẩu về để giao dịch.

Tại huyện Mã Quan, Trung Quốc, Mua chính thức giao cô bé Hạng Thị Ch cho đối tượng tên Giống làm vợ và nhận số tiền "bán người" là 90 nghìn NDT.

Ngay sau khi nhận tiền, Mua trích 14 nghìn NDT trả cho nhóm tài xế Trung Quốc vận chuyển người; chia cho Dũng 60 nghìn NDT. Số tiền này, Dũng mang về tiệm vàng tại phường Lào Cai đổi được 201 triệu đồng; chuyển cho Kh 172 triệu đồng, trả tiền xe ôm 1 triệu và hưởng lợi 28 triệu đồng. Đối tượng Mua giữ lại 16 nghìn NDT mang về cửa khẩu Xín Mần đổi được 54 triệu đồng. Mua chuyển lại cho Giống 34 triệu đồng như thỏa thuận để tránh bị nhà trai nghi ngờ, riêng Mua hưởng lợi 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bất chính có được từ việc bán cô bé sinh năm 2010, hai đối tượng Mua và Dũng khai nhận đã ăn tiêu và mua sắm đồ dùng cá nhân hết sạch.

Sau quá trình khẩn trương thu thập tài liệu, lực lượng nghiệp vụ của đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã bắt giữ Hảng Seo Dũng và Hạng Thị Mua để xử lý về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt xử lý các đối tượng còn lại.