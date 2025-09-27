Mạnh “Gỗ” - “quân sư” trong bóng tối của Vi “Ngộ” đã sa lưới như thế nào?

Ẩn mình giữa phố xá sầm uất

Sinh năm 1974, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Mai vốn khởi nghiệp từ nghề buôn gỗ. Từ những chuyến hàng lâm sản, đặc biệt là gỗ từ Lào về Việt Nam, Mai nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Trong khi nhiều “ông trùm” khác thường thể hiện khoe khoang, phô trương với nhà cao cửa rộng, xe sang rầm rộ, thì Mạnh “Gỗ” lại chọn cách sống ẩn mình một cách tuyệt đối.

Nguyễn Văn Mai (Mạnh “Gỗ”) được xem là “quân sư” trong bóng tối của Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”).

Ngay cả ngôi nhà của Mai trên đại lộ Lê Lợi, tuyến phố sầm uất bậc nhất Thanh Hóa cũng không thể hiện điều gì nổi bật hơn các căn hộ xung quanh. Kiến trúc đơn giản, mặt tiền có gì đặc biệt, chẳng mấy ai ngờ đó là nơi ra vào của một “ông trùm trong bóng tối”. Hàng xóm chỉ thấy Mai là một người đàn ông ăn mặc giản dị, đi đi về về lặng lẽ, không có vẻ gì của một tay giang hồ khét tiếng.

Nếu như các tay giang hồ như Tuấn “Thần đèn”, Vi “Ngộ” đầy rẫy hình ảnh trên mạng xã hội thì Mạnh “Gỗ” gần như không để lộ bất kỳ hình ảnh nào của cá nhân. Trong các cuộc rượu chè, đàn em có thể hả hê chụp ảnh, quay video, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện bóng dáng hắn. Sự kín kẽ này không chỉ để tránh sự chú ý, mà còn là một tính toán có chủ đích: càng ít lộ diện, càng dễ “ra tay” trong bóng tối.

Trong giới giang hồ Xứ Thanh, Mạnh “Gỗ” không gào thét, phô trương, cũng chẳng cần bạo lực. Cái hắn có là uy tín và tiền bạc. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các băng nhóm, chỉ cần Mạnh “Gỗ” đứng ra dàn xếp, mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Hắn chia phần lợi nhuận công bằng, sẵn sàng bỏ tiền túi để giữ hòa khí, bởi thế, Mạnh “Gỗ” được tôn xưng là “người phán xử”. Nếu Vi “Ngộ” là “kẻ cầm quân xông pha ngoài trận”, thì Mạnh “Gỗ” chính là “quân sư trong màn trướng”, khôn ngoan và lạnh lùng.

Sự kết hợp giữa hai kẻ này được ví như “song kiếm hợp bích”, một kẻ liều, một kẻ lọc lõi. Dưới bàn tay thao túng của cả hai, Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro nơi Nguyễn Huy Tùng (Con trai Mạnh “Gỗ”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Vi “Ngộ” là cổ đông sáng lập và trở thành “bình phong hoàn hảo”. Doanh nghiệp này che giấu các hoạt động buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế. Kết quả điều tra cho thấy công ty này đã bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh. Không dừng lại ở đó, bộ đôi này còn tổ chức cho vay nặng lãi với mức “cắt cổ” 180% – 300%/năm.

Nạn nhân chủ yếu là những người khó khăn hoặc cần tiền gấp. Khi không trả nổi, họ bị khủng bố tinh thần, đe dọa, thậm chí bị hành hung. Có gia đình tan vỡ, có người vì tuyệt vọng mà tìm đến cái chết. Có thể thấy, đằng sau sự im lặng của Mạnh “Gỗ” là một guồng máy vận hành khủng khiếp, lan rộng ra nhiều tỉnh thành, thậm chí có dấu hiệu liên kết với tội phạm xuyên quốc gia.

Một trong những thủ đoạn hiểm hóc nhất của Mạnh “Gỗ” là thiết lập quan hệ ngầm với một số cán bộ biến chất. Đơn cử, đầu năm 2023, khi nhóm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (hàng cấm ở nước ta) chúng tìm đến Mạnh “Gỗ” để nhờ “lo lót”. Mạnh “Gỗ” giao cháu ruột là Trần Văn Quang làm đầu mối, nhận từ Trình 3,2 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển cho một số cán bộ kiểm lâm, trong đó có Phạm Văn Biên – Trạm trưởng Kiểm lâm Tân Thành, Nguyễn Hữu Hậu – nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn. Nhờ vậy, hàng loạt xe gỗ lậu Samu từ Lào ung dung qua các trạm Kiểm lâm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thủ đoạn ấy không chỉ cho thấy sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của Mạnh “Gỗ”, mà còn bóc trần mối quan hệ lợi ích ngầm giữa tội phạm và một số cán bộ tha hóa.

Trận đánh quyết định

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Trong mạng lưới tội phạm này, Nguyễn Văn Mai, biệt danh Mạnh “Gỗ”, nổi bật với vai trò “quân sư” lão luyện, đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm Vi “Ngộ”.

Qua quá trình điều tra quyết liệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm do Vi “Ngộ” cầm đầu, trong đó Mạnh “Gỗ” giữ vai trò then chốt.

Theo Công an Thanh Hoá, quá trình điều tra, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Bởi, băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, không chỉ dùng tiền để mua chuộc mà còn tìm cách móc nối với một số cá nhân có chức quyền nhằm “chạy án”, che giấu hành vi phạm pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa các hoạt động phi pháp, dòng tiền, qua đó càng gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ. Thế nhưng, bằng sự mưu trí, sắc bén trong nghiệp vụ và quyết tâm làm trong sạch địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, Công an Thanh Hóa từng bước lần ra những mắt xích then chốt, bóc gỡ những lớp “vỏ bọc” dày đặc của các đối tượng. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc, lực lượng trinh sát đã kiên trì ráp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc những kẻ cầm đầu và đồng phạm phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật.

Sau một thời gian tích cực điều tra, chiều 6/9/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Cảnh sát cơ động đồng loạt ập vào số 91 và 93 đại lộ Lê Lợi nơi ở và hoạt động của Mạnh “Gỗ”. Cuộc đột kích diễn ra nhanh gọn nhưng đầy căng thẳng. Chỉ trong ít phút, toàn bộ các đối tượng bị khống chế. Lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, củng cố vai trò “quân sư” của Nguyễn Văn Mai trong toàn bộ đường dây. Ngày 7/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” đối với Mạnh “Gỗ” cùng 9 đối tượng liên quan.

Việc bắt giữ Mạnh “Gỗ” là bước ngoặt quan trọng. Nó chặt đứt “cánh tay phải” của Vi “Ngộ”, đồng thời triệt phá tận gốc một mạng lưới tội phạm từng gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân nhiều năm qua. Thiếu tướng Tô Anh Dũng khẳng định: “Chúng tôi đánh thẳng vào những đối tượng cầm đầu, chặt đứt nguồn tài chính bẩn nuôi dưỡng băng nhóm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho tội phạm. Chúng tôi quyết tâm nhổ tận gốc rễ tội phạm trên địa bàn”.

Trước đó, ngày 30/6/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”), 44 tuổi, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi “Đưa hối lộ”. Tiếp đó, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai khám xét khẩn cấp đồng loạt tại nhiều địa điểm của Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro tại phường Hạc Thành, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Qua điều tra, Công an xác định Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, sử dụng các thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng. Đáng chú ý, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”) và sự điều hành của Nguyễn Huy Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, con trai Mạnh “Gỗ”) cùng các cổ đông như Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro đã trục lợi, thao túng môi trường kinh doanh và làm méo mó sự công bằng của các doanh nghiệp hoạt động tại Thanh Hóa.

Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.

Mới đây, ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành; đồng thời tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi và vợ Phạm Thị Hương Giang, về tội trốn thuế theo quy định của pháp luật. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Văn Vi đã bị cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố 3 tội danh, gồm: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Trốn thuế”.

Sau Tuấn “Thần đèn” đến Vi “Ngộ”, Mạnh “Gỗ” cùng nhiều đàn em bị khởi tố, bắt giam đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra, đánh dấu chấm hết cho thời kỳ dài thao túng, bảo kê và che chắn hàng loạt hoạt động phi pháp xảy ra trên địa bàn.