Lộ diện 4 quản trị viên nhóm Zalo "vẽ đường" cho tài xế né CSGT

Ngày 21-2, Công an xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 quản trị viên của nhóm Zalo "Giao thông Hồng Dân" về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Công an làm việc với đối tượng thông báo, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, công an phát hiện nhóm Zalo "Giao thông Hồng Dân" với hơn 1.000 thành viên tham gia nhằm mục đích cập nhật, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Công an đã nhanh chóng xác minh và mời làm việc đối với những người giữ vai trò quản trị, vận hành nhóm Zalo trên, gồm: H.M.N. (SN 1996); V.M.T. (SN 2006); D.Đ.T. (SN 2006) và P.V.H (SN 2007) - cùng ngụ xã Hồng Dân. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với cá nhân.

"Từ vụ việc trên, có thể thấy khi các hội nhóm trên không gian mạng liên tục cập nhật vị trí tuần tra - kiểm soát của CSGT, đã vô tình "vẽ đường" cho những "ma men" và các "quái xế" lách luật. Thay vì bị ngăn chặn kịp thời, những tài xế say xỉn tiếp tục lao ra đường khi không làm chủ được tốc độ... gây nguy hiểm cho xã hội..." - Công an tỉnh Cà Mau thông tin về hành vi vi phạm của các hội nhóm trên không gian mạng.