Lâm Đồng: Người đàn ông gục chết ở sân nhà với nhiều vết chém

Chiều 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp điều tra vụ án mạng gây xôn xao dư luận xảy ra tại phường La Gi.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông ngồi gục và tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể trước sân của căn nhà nằm trong hẻm đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận tin báo, Công an phường La Gi đã đến phong tỏa hiện trường.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: DT

Tại hiện trường, nạn nhân ở trần, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông T.Đ.M (SN 1975), bị chém bởi nghi phạm là một người thân. Rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.