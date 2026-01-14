Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và 3 nhân viên

Tạm giam Tổng Giám đốc và 3 nhân viên

Chiều 14/1, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng vụ án, CQĐT cũng khởi tố 3 bị can là nhân viên Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, ở phường Hồng Bàng) - Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan (SN 1979, ở phường Đông Hải) - nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Ngô Quyền) - nhân viên bộ phận đầu vào, Phòng Quản lý chất lượng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cả 4 bị can trên đều bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, Viện KSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên.

Công an TP Hải Phòng phối hợp với liên ngành khám xét, lấy mẫu thịt trong 4 kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Trước đó, ông Toàn và 3 nhân viên cấp dưới phụ trách kiểm soát chất lượng đã bị bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi, trách nhiệm liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được thu gom, tuồn vào các kho lạnh bảo quản và đưa vào quy trình sản xuất tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Lực lượng chức năng xác định hơn 132 tấn thịt lợn trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính tả lợn châu Phi.

Gần 14.000 hộp "pate cột đèn" dương tính tả lợn châu Phi

Trước đó, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; đồng thời khởi tố 9 bị về hành vi "Cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi", theo khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức khám xét, lấy mẫu thịt lợn tại 4 kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả kiểm tra mẫu thực phẩm trong kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long có 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc) rồi bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt và sản phẩm nêu trên. Đồng thời, tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “patê cột đèn” loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp “patê cột đèn” loại 150g/hộp.