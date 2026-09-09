Khởi tố nam thanh niên sau đơn tố giác của bé gái 15 tuổi

Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an phường Nam Sơn về việc em P.T.L. (15 tuổi, trú tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tố giác T.L.C. (SN 2007, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) có hành vi "Hiếp dâm".

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập T.L.C. đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, C đã khai nhận toàn bộ sự việc thực hiện hành "Hiếp dâm" em L.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của T.L.C. có dấu hiệu cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với T.L.C. để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.