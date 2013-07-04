Khởi tố giám đốc lừa đảo ngân hàng

Theo thông tin ban đầu, tháng 1/2011, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) ký hợp đồng tín dụng với Cty VNTS (do T. làm Giám đốc) để cho doanh nghiệp này vay 50 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, CQĐT phát hiện 3 lần ông T. sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của Cty TNHH Đầu tư thương mại A.H để hợp thức hồ sơ đề nghị ngân hàng giải ngân khoản vay.

Bên cạnh đó, CQĐT cũng phát hiện một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khâu thẩm định hồ sơ vay vốn, giải ngân cho Cty của bị can T. Hiện Cty VNTS còn nợ ngân hàng khoảng 49,5 tỷ đồng, có nguy cơ mất khả năng thanh toán.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện dấu hiệu làm giả, nâng khống hợp đồng mua bán giữa 2 Cty giấy của T. với các Cty nước ngoài để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng khác.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.