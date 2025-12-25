Hung thủ đâm người phụ nữ ở giữa đường Đà Nẵng là vợ chồng, do ghen tuông

Ngày 25/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố đã bắt nhanh đối với Nguyễn Xuân Thường (SN 1997; trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Giết người sau một ngày gây án.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng Nguyễn Xuân Thường đã dùng kéo kim loại trong quán nước ven đường Trường Chinh rồi ra tay tấn công vợ với tính chất côn đồ, hung hãn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thường (SN 1997; trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) bị bắt giữ. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23/12 chị N.T.L (SN 1992; trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, là vợ của Nguyễn Xuân Thường) đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trên đường Trường Chinh thì bất ngờ bị Thường dùng hung khí nhọn tấn công liên tiếp vào vùng đầu, cổ, lưng, gây thương tích nặng.

Khi người dân phát hiện, hô hoán, Thường đã bỏ chạy, leo rào vào nhà dân trên đường Nguyễn Phước Nguyên lấy trộm xe mô tô rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt Ngã ba Huế. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau đó, lực lượng được huy động tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Xuân Trường, đến 16 giờ 30 phút ngày 24/12, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Xuân Thường khi đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.