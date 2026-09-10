Hàn thùng phuy chứa hơi dung môi phát nổ, một người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố Lê Hồng Quân về tội “Vô ý làm chết người”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 10h ngày 10/6, Quân cùng anh N.V.Q. (32 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) đến một cơ sở kinh doanh phế liệu ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mua 8 thùng phuy kim loại loại 200 lít với giá 1,76 triệu đồng. Hai người dự định sử dụng số thùng này làm phao nổi đặt tại ao trước nhà.

Hơn 13h cùng ngày, Quân và anh Q. đưa máy hàn đến khu vực để thùng phuy nhằm hàn các tai kim loại vào mép trên của thùng. Quân trực tiếp thao tác, còn anh Q. hỗ trợ.

Trước khi hàn, Quân mở nắp các thùng phuy rồi yêu cầu anh Q. quấn băng tan vào nắp để hạn chế nước lọt vào khi thả thùng xuống ao. Sau khi hoàn thành 3 thùng, đến chiếc thứ 4, do nắp đã được quấn băng tan và đậy kín, Quân không kiểm tra bên trong trước khi tiếp tục hàn.

Trong lúc thao tác, tia lửa từ máy hàn khiến thùng phuy phát nổ. Quân bị ù tai, áo bị xé rách và bị vật liệu đổ đè. Khi kiểm tra hiện trường, Quân phát hiện anh Q. nằm trên nền đất, vùng đầu bị thương nặng, chảy nhiều máu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với bị can Lê Hồng Quân. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Sau vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng phục vụ điều tra.

Kết quả giám định xác định anh Q. tử vong do chấn thương sọ não. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là tia lửa phát sinh trong quá trình hàn đã làm cháy lượng hơi dung môi còn tồn dư trong thùng. Trong điều kiện kín, áp suất tăng nhanh dẫn tới thùng phuy phát nổ. Đáng chú ý, chiếc thùng xảy ra sự cố có dán nhãn cảnh báo an toàn hóa chất Isopropyl Alcohol.

Cơ quan điều tra xác định Quân có lỗi vô ý do cẩu thả. Bị can sử dụng thiết bị tạo nhiệt, tia lửa để hàn thùng phuy có nguy cơ chứa hơi chất dễ cháy nhưng không kiểm tra và thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn cần thiết, dẫn đến hậu quả chết người.

Ngày 6/7, Quân đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Đại diện gia đình anh Q. không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Quân.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hồng Quân về tội “Vô ý làm chết người”, theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Quân đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án.

Vụ việc cảnh báo nguy cơ cháy, nổ khi hàn, cắt hoặc sử dụng các thiết bị phát sinh nhiệt đối với thùng phuy, bình, bồn chứa đã qua sử dụng. Người dân cần xác định rõ loại chất từng được chứa trong vật dụng, đồng thời làm sạch, loại bỏ hoàn toàn chất và hơi dễ cháy trước khi thực hiện công việc phát sinh nhiệt hoặc tia lửa.