Người phụ nữ tử vong tại nhà với nhiều vết thương, người chồng gặp nạn cách 15km

Theo thông tin ban đầu từ một số người dân, vụ việc được phát hiện tại căn nhà gần chợ Quy Đạt, xã Minh Hóa. Khi sang kiểm tra, hàng xóm phát hiện người phụ nữ là chị Đinh Thị H. (46 tuổi) nằm bất động trên giường, trên cơ thể có nhiều vết thương và dấu vết máu.

Cơ quan chức năng điều tra vụ việc và rất đông người dân hiếu kỳ tập trung đến theo dõi.

Thời điểm đó, người chồng không có mặt tại nhà. Người dân sau đó trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Cũng theo lời kể của nhân chứng, sau khi rời khỏi nhà, người chồng điều khiển ô tô chạy với tốc độ cao. Khi đến địa phận xã Kim Điền, cách nhà khoảng 15km, chiếc xe này xảy ra va chạm với một ô tô khác.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng, nhiều túi khí trên xe của người chồng bung ra. Khi người dân có mặt, người đàn ông được phát hiện nằm bên vệ đường, cách chiếc xe khoảng 15m.

Một số hàng xóm cho rằng trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai vợ chồng có thể phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời kể từ người dân, chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Nguyên nhân người phụ nữ tử vong, mối liên hệ giữa vụ việc tại căn nhà và vụ tai nạn giao thông cũng như diễn biến cụ thể đang chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.