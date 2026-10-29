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Hà Nội: Người đàn ông bị bạn đâm tử vong sau cuộc đi chơi

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn trên đường đi chơi về, người đàn ông ở xã Xuân Mai, Hà Nội, bị người bạn đi cùng truy đuổi, dùng hung khí đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Nghi phạm bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào trưa 29/10 tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, Hà Nội.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: C.M.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: C.M.

Thời điểm trên, hai người đàn ông đi chơi về thì phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc di chuyển, người đi phía sau bất ngờ dùng hung khí đâm người đi trước.

Bị tấn công, nạn nhân bỏ chạy nhưng bị đối phương truy đuổi và tiếp tục đâm. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc, cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát giữa nghi phạm và nạn nhân. Hai người vốn có quan hệ thân thiết.

Sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. 

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Theo Tiến Dũng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vietnamnet.vn/ha-noi-nguoi-dan-ong-bi-ban-dam-tu-vong-sau-cuoc-di-c...

-29/10/2026 14:15 PM (GMT+7)
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