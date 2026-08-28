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Điều tra vụ em trai đâm anh ruột tử vong ở Lâm Đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

​Rạng sáng 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại phường Tiến Thành.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 22h ngày 26/8, tại một căn nhà ở Tổ dân phố 4, phường Tiến Thành. Thời điểm trên, Võ Ngọc Hùng (SN 1982, ngụ phường Tiến Thành) dùng hung khí đâm anh ruột là V.N.H (SN 1978). Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra.

Thi thể nạn nhân được vận chuyển về nhà xác

Thi thể nạn nhân được vận chuyển về nhà xác

Cơ quan chức năng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Theo Thiện Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 14:33 PM (GMT+7)
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