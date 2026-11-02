48 giờ đồng hồ truy tận cùng nhóm đối tượng dùng tiếng lóng hẹn nhau gây rối trong đêm

Sự liều lĩnh của những gương mặt…non tơ

Chưa đầy 6 tiếng đồng hồ kể từ sau màn “biểu diễn” chết người tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình, 9 đối tượng trong độ tuổi 16 đến 20 đã được đưa về trụ sở Công an phường Từ Liêm (Hà Nội). Ngái ngủ, ngơ ngác, sợ sệt và cả những đứa trẻ mặt cò khá non…mà nếu không gặp chúng ở cơ quan Công an, ít người tin rằng trước đó chỉ vài tiếng, đám thanh thiếu niên này đã tụ tập, rủ nhau thực hiện hành vi hết sức nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, và chính bản thân chúng.

Số đối tượng đầu tiên bị đưa về Công an phường Từ Liêm, ngay trong sáng 12-10

“Cháu đang ngoài đường, lướt mạng thì đọc được tin nhắn trên mạng xã hội, là khu vực Mỹ Đình đang yên ắng. Sau vài cuộc hẹn cũng qua mạng, cháu đã phóng xe từ đường Trường Chinh về quảng trường sân vận động Mỹ Đình”, trích lời khai của 1 trong 9 đối tượng đầu tiên bị đưa về trụ sở Công an phường Từ Liêm, sáng 12-10. Và hiểu thêm ẩn ý tiếng lóng “Tốt nghiệp Trường Chinh, du học Mỹ thôi” –giải mã: đường Trường Chinh đang có chốt tuần tra; khu vực Mỹ Đình tạm thời yên ắng!

Rạng sáng 12-10, trên dưới 20 đối tượng từ nhiều địa bàn đã theo “tiếng gọi” của tiếng lóng ấy, kéo về Mỹ Đình. Toàn bộ ý đồ manh động của các đối tượng đã bị lực lượng Công an phường Từ Liêm, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, nắm bắt sớm. Thông tin liền sau đó được trao đổi về Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội để đề nghị tăng cường lực lượng chặn bắt, song phương án đặt ra phải vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa an toàn cho chính những đối tượng gây rối. Thoáng trông thấy ánh đèn xe cảnh sát từ xa, đám thanh thiếu niên chia làm nhiều ngả tăng tốc bỏ chạy.

Bước đầu, 11 trên tổng số 25 đối tượng đã bị khởi tố

“Khẩn trương truy vết, truy xét tận cùng để làm rõ, xử lý toàn bộ nhóm đối tượng này”, cuộc hội ý nhanh ngay sau đó được tiến hành tại trụ sở Công an phường Từ Liêm, giữa lực lượng Công an sở tại, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông. “Thời gian qua, trước tính chất quan trọng của khu vực sân vận động Mỹ Đình, là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước và Thủ đô, Ban Giám đốc CATP đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao đối với Công an phường và các phòng nghiệp vụ CATP, đó là phòng ngừa, đặc biệt, triệt tiêu từ sớm, xử lý nghiêm những hành vi gây ảnh hưởng an ninh, trật tự khu vực. Vì vậy, trước hành vi gây rối của nhóm thanh thiếu niên lúc rạng sáng 12-10, chúng tôi xác định phải nhanh chóng xác minh, bắt bằng đường các đối tượng. Gây rối rồi bỏ chạy không có nghĩa là… đã thoát”, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Trưởng Công an phường Từ Liêm chia sẻ.

Hiệp đồng truy xét

9 đối tượng bị triệu tập về trụ sở Công an phường Từ Liêm sáng 12-10, thì cả 9 đều ngỡ ngàng không hiểu vì sao chúng bị lộ diện nhanh như vậy. Nhiều đứa sau khi phóng chạy từ khu vực Mỹ Đình về nhà trọ ở mạn Vân Canh, Sơn Đồng, vừa đặt lưng ngủ ít phút thì đã bị vỗ vai, gọi dậy “mời” về cơ quan Công an.

“Ngỡ ngàng”, “không hiểu” cũng đơn giản thôi, vì trước khu hẹn nhau tụ tập gây rối, chúng đã chủ ý tháo hoặc bịt số, làm mờ biển số xe. Chặng đường từ sân vận động Mỹ Đình về nhà trọ, nhiều đứa đi lòng vòng, tránh những tuyến, trục nhiều ánh sáng, để không bị phát hiện. Nhưng, lực lượng liên quân truy xét đã không bị làm khó trước những toan tính ấy.

Phương án tuần tra liên quân được triển khai

Liên tục nhiều tiếng đồng hồ, bất kể thông tin về màu sơn, biển số, loại xe nào liên quan đến nhóm đối tượng gây rối lập tức được đưa về phân tích, truy tìm dữ liệu liên quan đến người sử dụng phương tiện. Cùng thời điểm này, các tổ công tác kiên trì tỏa đi rà tìm manh mối những kẻ gây rối.

“Ngay trong sáng 12-10, chúng tôi đã tổng hợp được tung tích nhóm đối tượng gây rối ở khu nhà trọ địa bàn Vân Canh, Sơn Đồng. Đa phần trong số này quê quán ở Nam Thanh Miện, Hải Phòng, về đây thuê trọ đi học, đi làm. Kế hoạch hành động lập tức được triển khai, đảm bảo tránh đánh động những kẻ liên quan ở các khu vực khác”, Trung tá Nguyễn Tuyết Mai – Phó trưởng Công an phường Từ Liêm nhớ lại.

Cùng với công tác Công an, rất cần trách nhiệm, sự vào cuộc từ phía mỗi gia đình

Đúng như nhận định của cơ quan Công an, trên dưới 20 đối tượng tụ tập, gây rối lúc rạng sáng 12-10 không hoàn toàn biết nhau. Ngoài nhóm đồng hương ở Nam Thanh Miện đã bị đưa về trụ sở Công an phường Từ Liêm, số còn lại chỉ quen nhau qua mạng xã hội, gặp nhau qua tiếng lóng “Tốt nghiệp Trường Chinh, du học Mỹ thôi”. Lại thêm một cuộc “mò kim đáy bể” trong hơn 24 tiếng đồng hồ sau đó, để đến ngày 14-10, thêm 16 đối tượng bị triệu tập về cơ quan Công an.

“Hôm lực lượng Công an về nơi cư trú của nhiều trong số đối tượng này, có những ông bố, bà mẹ tỏ ra bất ngờ trước hành vi của con mình. Có người vẫn đinh ninh là con mình hôm đó đi sinh nhật về muộn. Song, cũng có những ông bố, bà mẹ dường như vô cảm trước cảnh con mình bị đưa về cơ quan Công an làm việc. Bởi, họ đang bận bịu với cuộc sống của riêng mình, và đứa trẻ - con họ - có vẻ hiện hữu một cách thừa thãi trong cuộc sống riêng ấy”, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm chia sẻ…

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về tội danh Gây rối trật tự công cộng; đồng thời đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, xử lý các đối tượng liên quan. Không dừng lại ở đó, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý những trường hợp cố tình giao xe cho người không đủ tuổi, dẫn đến vụ án Gây rối trật tự công cộng, xảy ra sáng sáng 12-10, ở khu vực Mỹ Đình.

"Nhận thức rõ đặc thù địa bàn, Công an phường Từ Liêm đang và sẽ tăng cường tuần tra, bổ sung quân số, tạo nên sức mạnh ngăn chặn việc đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Công an phường cũng đã xây dựng phương án tuần tra kiểm soát, phối hợp lực lượng 141 CATP chủ động phòng ngừa tình trạng này, tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Bên canh công tác Công an, vấn đề hết sức quan trọng đặt ra là vai trò quản lý của các bậc phụ huynh, phải tăng cường hơn nữa quản lý, giáo dục con em, nhất là việc sử dụng mạng xã hội; phải chủ động nhắc nhở con em không tham gia các hội, nhóm có nội dung cổ súy đua xe, tụ tập gây rối, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Xã hội chỉ bình yên, trật tự, khi mà ngay tại mỗi gia đình, có được hành trang – nhận thức chấp hành pháp luật tốt, trước hết là đối với con trẻ" - chỉ huy Công an phường Từ Liêm bày tỏ.

11 đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố, gồm:

Cồ Như Quốc (SN 2008, quê quán Ninh Bình, tạm trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, sinh viên 1 Trường trung cấp); Hà Minh Khoa (SN 2007, sinh viên 1 Trường Đại học tại Hà Nội); Đỗ Văn Đông (SN 2008, sinh viên Trường Cao đẳng, trú tại phường Sơn Tây, TP. Hà Nội);

Nguyễ Xuân Ngọc (SN 2008, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội; có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng); Lương Hữu Tú (SN 2008, sinh viên Trường Cao đẳng, trú tại phường Tùng Thiện, TP. Hà Nội); Nguyễn Phùng Đại Thắng (SN 2008, trú tại xã Đoài Phương, Hà Nội; có 1 tiền án); Nguyễn Văn Cảnh (SN 2008, sinh viên, trú tại phường phường Hà Đông, Hà Nội); Vũ Huy Hoàng (SN 2007, sinh viên, trú tại Tây Mỗ, Hà Nội); Ngô Quốc Khánh (SN 2007, trú tại Tây Mỗ, Hà Nội); Vũ Biên Cương (SN 2008, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội); Trình Quốc Bang (SN 2007, trú tại xã Ứng Hòa, Hà Nội).