Gây rối trật tự tại khách sạn ở Sa Pa, bà Anh 'khàn' cùng 6 đối tượng bị tạm giữ

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, hiện đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra ngày 5/9 tại tổ Phan Si Păng 1, phường Sa Pa (Lào Cai) do tranh chấp tài sản.

Cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu là bà Phạm Thị Lan Anh (còn gọi Anh "khàn", 50 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) và 6 người còn lại gồm: Nguyễn Văn Đức, Mông Thị Minh Nguyệt (28 tuổi), Hoàng Văn Tiệp (31 tuổi), Nguyễn Đức Tiến Thành (18 tuổi), Tạ Việt Anh (18 tuổi) và Lê Đức Hoàn (24 tuổi).

7 đối tượng gây rối trật tự công cộng đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 16h22 ngày 5/9, Công an phường Sa Pa nhận được tin báo qua điện thoại của Nguyễn Văn Đức về việc người đàn ông này bị một nhóm người đánh, gây thương tích tại khu vực Sân Vườn Hotel (thuộc tổ dân phố Phan Si Păng 1).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Sa Pa đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc, đánh giá, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan.

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh điều tra xác định, khách sạn Nghiêng Sa Pa và khách sạn Sân Vườn Hotel đều nằm trong quần thể nghỉ dưỡng thuộc Công ty Cổ phần Làng du lịch Sa Pa Vip (địa chỉ tại tổ dân phố Phan Si Păng 1 và Phan Si Păng 2, phường Sa Pa).

Hiện tại, khu vực trên đang xảy ra tranh chấp tài sản.

Cơ quan công an thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Thị Lan Anh tức Anh "khàn". Ảnh: CACC

Ngày 5/9, do mâu thuẫn trong quá trình tranh chấp khách sạn, Nguyễn Văn Đức đã bị nhóm do bà Anh "khàn" cầm đầu đánh nhiều nhát vào người và bỏ chạy kịp. Khoảng 10 phút sau, Đức quay lại kéo theo một nhóm khoảng 5 đối tượng đe dọa, thách thức to tiếng chửi bới với nhóm của Anh "khàn".

Quá trình xô xát hai bên ném điếu cày, gạt tàn thuốc lá và cầm xà beng rượt đuổi nhau, tuy nhiên chưa xảy ra thương tích. Hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng với tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm để tấn công nhau, gây ồn ào, mất an ninh trật tự, giữa hai nhóm đối tượng nói trên đã gây hoang mang, lo sợ và bức xúc cho các hộ dân xung quanh.

Đặc biệt, đây là khu vực tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ nên sự việc đã gây ảnh hưởng tới du khách thập phương và hình ảnh khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện tại, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.