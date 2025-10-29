Công an phường Từ Liêm giải cứu thành công nam sinh bị lừa ‘bắt cóc online’ sang Campuchia

Cuộc truy tìm xuyên biên giới

Ngày 16-9-2025, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận tin báo từ gia đình bà N.T.T, trú tại phường Từ Liêm về việc con trai là T.V.H (SN 2007) mất liên lạc cùng nhiều biểu hiện lạ. Cùng thời điểm, người thân nhận được các cuộc gọi video yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chuộc con về.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, bắt giữ người trái pháp luật, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm nhanh chóng vào cuộc, xác định mục tiêu nhanh chóng, tìm ra tung tích cháu bé để đưa về an toàn, đồng thời tìm cách trì hoãn, không chuyển khoản tiền để ngăn chặn thiệt hại về tài sản.

Công an phường Từ Liêm phối hợp với các đơn vị giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online"

Từ dữ liệu thông tin thu được tại khu vực phòng trọ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các CBCS Công an phường nhanh chóng xác định cháu H đã di chuyển vào TP.HCM, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Ngay tại thời điểm xác định khả năng nạn nhân đã bị đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Công an phường Từ Liêm đã báo cáo và nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Thượng tá Cao Trương Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội; đồng thời báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội gửi công văn đề nghị các đơn vị chức năng như Công an Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia để xác minh, truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Trong suốt gần một tháng, CBCS Công an phường Từ Liêm liên tục làm việc xuyên đêm, thường xuyên cập nhật dữ liệu từ nhiều nguồn, phối kết hợp với các lực lượng chức năng khoanh vùng địa điểm nghi vấn tại Campuchia. Tổ công tác đã phối hợp với Công an cửa khẩu Mộc Bài và lực lượng Cảnh sát Campuchia tại tỉnh Svay Rieng để rà soát các “văn phòng” nghi ngờ là nơi giam giữ nạn nhân Việt Nam.

Giải cứu thành công – bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nạn nhân

Tối 14-10, sau gần một tháng bền bỉ truy tìm, lực lượng chức năng hai nước đã xác định vị trí của cháu H tại một cơ sở do người Trung Quốc điều hành ở khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Lực lượng công an bàn giao cháu H về với gia đình

Tổ công tác Công an phường Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành giải cứu an toàn, đưa nạn nhân về Cơ quan Cảnh sát Campuchia để hoàn tất thủ tục bàn giao.

Trực tiếp tham gia đón cháu H tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Trung tá Bùi Kiến Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm cho biết quá trình phối hợp được triển khai khẩn trương, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân và tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý liên quan đến công tác bàn giao giữa hai nước.

Một điều đặc biệt, trong khi lực lượng công an đang tìm kiếm cháu H, các đối tượng liên tiếp yêu cầu gia đình phải nộp tiền chuộc thì mới trả tự do cho cháu. CBCS Công an phường Từ Liêm một mặt tìm kiếm thông tin, một mặt khéo léo động viên gia đình yên tâm, kiên quyết không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho các đối tượng lừa đảo. Qua đó, đã ngăn chặn thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình nạn nhân và kịp thời ngăn chặn tội phạm xảy ra.

“Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi xác định đây không chỉ là vụ lừa đảo thông thường mà là hành vi “bắt cóc online” có yếu tố nước ngoài. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nạn nhân và giữ bình tĩnh cho gia đình để tránh bị đối tượng tiếp tục khống chế. Thành công của vụ giải cứu là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cơ sở và các đơn vị cấp trên, cùng sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mạng và tội phạm xuyên biên giới” - Thượng tá Lê Xuân Hanh chia sẻ.

Từ vụ việc này, Công an phường Từ Liêm khuyến cáo người dân không tin vào bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn nào xưng danh công an, viện kiểm sát, tòa án qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ, dù họ gửi hình ảnh, giấy tờ “có con dấu”; khi nghi ngờ bị lừa đảo, hãy báo ngay cho công an địa phương hoặc gọi 113 để được hướng dẫn.

Nhờ sự mưu trí, linh hoạt và quyết đoán của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Từ Liêm, một công dân trẻ đã được cứu sống, một gia đình thoát khỏi bi kịch mất con và mất tiền, góp phần khẳng định uy tín, tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô.