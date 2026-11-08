Đồng Nai: Vây bắt ‘Hiệp nhóc’, kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm luôn mang theo súng

Ngày 8/11, Công an TP. Đồng Nai cho biết, sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần theo đường dây tội phạm ma túy liên quan nhiều địa phương, Công an TP Đồng Nai vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công Chuyên án ma túy. Ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin (từ trái qua - ảnh CACC)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đồng Nai về tăng cường nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với tội phạm và tệ nạn nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống ma túy đến năm 2030, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (SN1987, ngụ xã Đồng Tâm) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, ở hiện nay phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Qua quá trình xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen) SN1991, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk). Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Thực hiện chỉ đạo phá án của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vào lúc 6h30 phút ngày 27/10/2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi Hiệp chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai; thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án (ảnh:CACC)

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.