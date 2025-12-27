Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Điều tra nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong ở Lào Cai

Sự kiện: Trọng án

Thông tin từ xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai), lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã, khiến một người tử vong.

Qua xác định ban đầu, nạn nhân là ông T.Q.H (SN 1983, trú tại xã Lâm Giang); nghi phạm là N.T.H (SN 1985) - vợ của ông H.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 25/12 tại quán bán thịt trâu, bò của gia đình nạn nhân - đối diện với ngôi nhà của 2 vợ chồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới hành động bột phát.

Nơi xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip)

Nơi xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip)

Được biết, vợ chồng ông H. đã có 2 người con, gia đình hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khi ông H đang ngồi cùng một nam giới khác, nói chuyện và hút thuốc lào thì bà H từ nhà bên kia đường bước sang nói chuyện. Người đàn ông vẻ bực tức đứng dậy cầm điếu cày tác động liên tiếp vào người bà H. Trong lúc chống đỡ, bà H đã cầm con dao để gần đó đâm ông H.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều tra người phụ nữ bị bắn tử vong ở Đồng Nai
Điều tra người phụ nữ bị bắn tử vong ở Đồng Nai

Người phụ nữ 53 tuổi ở phường An Lộc (Đồng Nai) bị súng bắn gục đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV/VOV-Tây Bắc ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/12/2025 22:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trọng án Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN