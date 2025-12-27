Điều tra nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong ở Lào Cai

Qua xác định ban đầu, nạn nhân là ông T.Q.H (SN 1983, trú tại xã Lâm Giang); nghi phạm là N.T.H (SN 1985) - vợ của ông H.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 25/12 tại quán bán thịt trâu, bò của gia đình nạn nhân - đối diện với ngôi nhà của 2 vợ chồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới hành động bột phát.

Nơi xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip)

Được biết, vợ chồng ông H. đã có 2 người con, gia đình hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khi ông H đang ngồi cùng một nam giới khác, nói chuyện và hút thuốc lào thì bà H từ nhà bên kia đường bước sang nói chuyện. Người đàn ông vẻ bực tức đứng dậy cầm điếu cày tác động liên tiếp vào người bà H. Trong lúc chống đỡ, bà H đã cầm con dao để gần đó đâm ông H.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.