Diễn biến mới vụ 'chê tiền nhiều' ở Cà Mau

Vụ án lao động "chê tiền nhiều" liên quan nữ hộ sinh Tái Thị Vinh (Cà Mau) mà báo Pháp Luật TP.HCM thông tin trong thời gian qua, tưởng chừng sẽ có một kết thúc có hậu bằng một thỏa thuận tại tòa, thì nay lại rẽ sang một hướng khác phức tạp.

Bà Tái Thị Vinh khẳng định mình không bao giờ "chê tiền nhiều", chỉ vì thiếu hiểu biết về chính sách dành cho người lao động. Ảnh: TRẦN VŨ

Lời hứa tại tòa và thực tế phũ phàng

Bà Tái Thị Vinh (SN 1970, gần 32 năm công tác) là người đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế (TGBC) theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP, với mức hưởng ước tính gần 400 triệu đồng.

Bà Vinh cho biết do không hiểu rõ chính sách, lúng túng trong việc ký đơn. Kết quả ngày 10-12-2024, Trung tâm y tế (TTYT) TP Cà Mau cũ đã ra quyết định cho bà thôi việc theo chế độ thông thường (Nghị định 115/2020/NĐ-CP), với mức trợ cấp chỉ 79 triệu đồng.

Cho rằng mình bị mất đi quyền lợi chính đáng, bà đã khởi kiện TTYT. Vụ án gây xôn xao với lập luận "ai đời lại chê tiền nhiều" để chứng minh bà Vinh không tự nguyện từ bỏ quyền lợi.

Tại các phiên xét xử (tháng 8 và 9-2025), TAND Khu vực 1 - Cà Mau đã nỗ lực hòa giải. Một phương án được đưa ra và được hai bên đồng thuận: Bà Vinh sẽ rút đơn kiện, thừa nhận có thiếu sót do nhận thức không đầy đủ; đổi lại, phía TTYT, đại diện là Giám đốc TTYT Huỳnh Bé Thảo, đồng ý sẽ hỗ trợ bà về thủ tục, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét cho bà được hưởng chính sách TGBC.

Tin tưởng vào thiện chí và cam kết của bị đơn tại tòa, ngày 4-9-2025, bà Vinh đã tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Ngày 15-9-2025, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút toàn bộ đơn khởi kiện.

Thế nhưng, thực tế diễn ra sau đó lại phũ phàng với bà Vinh.

Sau khi có quyết định đình chỉ, bà Vinh đã nộp đơn đến TTYT Khu vực Cà Mau để được thực hiện như thỏa thuận. Tuy nhiên, ngày 6-10-2025, TTYT có văn bản phúc đáp, chính thức từ chối đề nghị của bà.

Lý do TTYT đưa ra là Quyết định 122 cho bà Vinh thôi việc đã có hiệu lực từ 1-1-2025. Do đó, bà Vinh đã chấm dứt quan hệ lao động, không còn là viên chức của đơn vị. Việc này dẫn đến TTYT "không thể phục hồi được chế độ tiền lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội".

TTYT cũng cho rằng bà Vinh không đủ điều kiện hưởng theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP (một nghị định mới về tinh giản biên chế) vì hồ sơ yêu cầu phải có phiếu đánh giá 02 năm liền kề và bản ghi BHXH tính đến thời điểm đề nghị – những điều bà Vinh không thể có vì đã nghỉ việc.

TTYT cũng liên tục ra thông báo (gần nhất là ngày 20-10-2025) yêu cầu bà Vinh phải đến nhận 79 triệu đồng trợ cấp thôi việc trước ngày 28-10-2025.

Giá như ông ấy (Giám đốc TTYT -PV) đồng hành cùng tôi, làm tờ trình gửi về Sở Y tế đề xuất xem xét lại vụ việc thì tôi cũng thấy vui, vì ít nhất ông ấy đã giữ lời hứa" - bà Vinh nói.

Trung tâm y tế: Có thiện chí nhưng không có cơ sở pháp lý

Để làm rõ thực hư vụ việc có như bà Vinh phản ánh, ngày 1-11-2025, phóng viên PLO đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Bé Thảo, Giám đốc TTYT Khu vực Cà Mau.

Ông Thảo đã hứa trước Toà về việc hỗ trợ bà Vinh, nhưng nay từ chối vì không có cơ sở pháp lý. Ảnh: TRẦN VŨ

Giải thích về vấn đề này, ông Thảo khẳng định: "Tôi hoàn toàn có thiện chí giúp bà Vinh như đã thoả thuận tại Toà án. Chúng tôi không hề có ý lừa bà Vinh rút đơn".

Tuy nhiên, ông Thảo cho biết sau khi rà soát lại, vấn đề đã vướng vào một "nút thắt" pháp lý không thể gỡ.

"Chúng tôi đã hứa là sẽ hỗ trợ kiến nghị. Và chúng tôi đã làm. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với Sở Y tế Cà Mau, chúng tôi xác định về cơ sở pháp lý, hiện không có cách nào giải quyết lại chế độ như yêu cầu của bà Vinh", ông Thảo nói.

Tại văn bản phúc đáp cho bà Vinh đề ngày 6-10-2025 do ông Huỳnh Bé Thảo ký, nêu lý do từ chối hỗ trợ bà Vinh: "Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTYT ngày 10-12-2024 của Trung tâm Y tế TP Cà Mau (Nay là Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau), việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà kể từ ngày 1-1-2025, tức sau ngày 1-1-2025 đã kết thúc chế độ tiền lương và quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội của bà tại đơn vị TTYT theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, kể từ ngày 1-7-2025, TTYT TP Cà Mau được đổi tên thành Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau và đã được sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và thay đổi tất cả thông tin có liên quan đến hoạt động của đơn vị, bao gồm con dấu.

Vì vậy, Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau không thể phục hồi được chế độ tiền lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với bà kể từ ngày 1-1-2025 đến nay"...