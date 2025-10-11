Đến nhà bạn học chơi, lẻn vào buồng “chôm” vàng của mẹ bạn

Ngày 11/10, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết vừa khám phá nhanh vụ trộm nữ trang trên địa bàn với tài sản bị thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Đối tượng Phát tại nơi bán vàng trộm được của chị H.

Theo đó lúc 10h ngày 10/10, Công an phường Cái Răng tiếp nhận tin báo của chị T.X.H (SN 1981, ngụ Khu dân cư Công trình 8, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) về việc bị mất trộm tài sản, gồm: 1 lắc, 1 đôi bông tai, 1 chiếc vòng, 1 sợi dây chuyền, nhẫn bằng vàng, 2 triệu đồng, với tổng giá trị tài sản bị mất trên 200 triệu đồng.

Tang vật vụ việc.

Công an phường Cái Răng khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua sàng lọc, Công an phường Cái Răng đã mời làm việc đối với Trần Hồng Phát (SN 2007, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, là bạn học của con gái chị H).

Phiếu mua vàng mà Phát mang đến tiệm bán.

Qua làm việc, Phát thừa nhận đã 2 lần trộm cắp tài sản khi đến nhà chị H. chơi. Cụ thể, lần 1 vào ngày 26/9, lợi dụng sơ hở, Phát vào phòng của chị H. trộm một chiếc lắc, một đôi bông tai, một chiếc vòng. Sau đó, Phát mang chiếc lắc bán cho một tiệm vàng ở Quốc lộ 61C được 64 triệu đồng; bán đôi bông tai, một chiếc vòng cho tiệm vàng M.V ở đường 30/4 (TP Cần Thơ) được 21 triệu đồng.

Lần 2, ngày 9/10, Phát lại đến nhà chị H. chơi. Lợi dụng lúc không ai chú ý, đối tượng lên lầu, vào phòng ngủ của chị H. lấy trộm một đôi bông tai, một vòng và 2 triệu đồng; đem bán vòng cho tiệm vàng M.V được 36 triệu đồng tiêu xài cá nhân... Hiện cơ quan Công an đang điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.