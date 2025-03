Công an TP HCM bắt khẩn cấp nhóm bắt cóc, bỏ nạn nhân lên xe chở đi

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp đã giải cứu thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân. Đây là kết quả của việc thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, từ đó nhận diện chính xác về phương thức thủ đoạn, triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo về công tác tố tụng đối với tội phạm là người nước ngoài, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.