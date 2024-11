5 người bị bắt cóc, tra tấn ở Campuchia

"Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kẻ gây án và nạn nhân đều là người Việt Nam. Các nghi phạm đã tra tấn nạn nhân bằng cách thức dã man, tàn độc nên lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang điều tra", nhà chức trách cho biết, ngày 11/11.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Mạnh (34 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Khoa (29 tuổi, quê Nghệ An), Hoàng Văn Thanh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Sỹ Dũng (cùng 27 tuổi) về tội Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lê Duy Cường bị đề nghị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, một số nghi phạm đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã, xử lý sau.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Theo điều tra, chiều 24/8/2023, nhóm 5 người quê Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa, được đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch khu vực biên giới tỉnh An Giang. Họ đi theo đầu mối đã liên hệ từ trước với lời hứa hẹn là qua Campuchia, sau đó "đi chui" sang Đài Loan kiếm việc làm.

Tuy nhiên, khi đến Campuchia, cả 5 người bị nhóm Khoa, Mạnh, Thanh lên kế hoạch khống chế, bắt giữ. Các nạn nhân sau đó bị đưa về nhà trọ của Thanh thuê tại xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia và bị lấy hết tài sản gồm tiền, điện thoại di động...

Tại đây, Thanh, Dũng, Thảo cùng một số người đã tra tấn, đánh đập dã man các nạn nhân. Toàn bộ quá trình này được Thanh dùng điện thoại ghi hình, gửi cho người nhà các nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền chuộc "mạng".

Riêng một nạn nhân quê Hải Dương, do gia đình không chuyển tiền chuộc nên bị chúng dùng báng súng đánh vào đầu gây chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

Ngày 25/8/2023, sau khi gia đình của 3 trong số 5 nạn nhân chuyển gần 500 triệu đồng, nhóm Khoa bỏ đi. Bốn nạn nhân còn lại tự cởi trói rồi bỏ chạy, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực tỉnh An Giang, cầu cứu lực lượng chức năng.

Cảnh sát xác định Khoa và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của người thân các nạn nhân và hơn 70 triệu đồng tài sản bị cướp.

Hồi tháng 7, 5 người khác có hành vi đưa các nạn nhân vượt biên trái phép đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]