Khám phá chuyên án hàng triệu bình cứu hỏa “rởm”

Các đối tượng liên quan vụ sản xuất bình chữa cháy Dragon giả

Nguy cơ “chết oan” từ bình chữa cháy giả

Một vụ hỏa hoạn xảy ra và người dân dùng bình chữa cháy dập lửa bất thành, nghi là bình chữa cháy giả, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã âm thầm điều tra, lần theo dấu vết tội phạm.

Tiến hành trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định mẫu vật là bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon thu thập từ các đại lý phân phối trên địa bàn Hà Nội, kết quả cho thấy thành phần dung dịch, hóa chất để chữa cháy không chỉ độc hại mà còn bằng 0. “Bình chữa cháy là dụng cụ tối quan trọng để dập lửa mà còn bị làm giả, đánh đổi hiểm họa và tính mạng người dân để lấy lợi nhuận. Đây là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt những ai mua phải bình chữa cháy giả này và đặt niềm tin vào đó, nhưng đến khi mang ra sử dụng lại không hiệu quả” - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CATP Hà Nội) bày tỏ lo ngại.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 1-1-2025, Công ty Sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (Công ty Vietlink) đã chuyển công nghệ sản xuất bình chữa cháy cho Công ty Cổ phần điện và chiếu sáng An Phú (Công ty An Phú) mà người đại diện pháp luật là Phùng Hữu Lợi (SN 1982, trú tại tòa nhà An Phú, khu tái định cư Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội). Từ thời điểm đó đến khi bị bắt, hoạt động sản xuất hàng giả do Phùng Hữu Lợi phối hợp với đại lý cấp 1 gồm: Công ty TNHH Vật tư thiết bị Hoàng Anh (trụ sở ở phường Hà Đông, Hà Nội) người đại diện theo pháp luật là Đỗ Văn Đương (SN 1983); Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Bách Thắng (trụ sở ở phường Hà Đông), người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, trú tại phường Hà Đông). Các đối tượng đã bàn bạc và quyết định các sản phẩm giả được làm ra sẽ tập kết tại nhiều địa điểm thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh. Làm việc với cơ quan cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink đã làm giả và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng. Từ ngày 1-1-2025 đến nay, Công ty An Phú đã làm giả và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250 nghìn bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Khi được hỏi tại sao là hàng giả mà tiêu thụ số lượng lớn như vậy, các đối tượng đã thừa nhận việc bán giá thấp hơn với sản phẩm chính hãng, đồng thời có những “chiêu” quảng bá bùi tai nên nhiều cửa hàng ở các tỉnh, thành phố đã chấp nhận. Cùng với đó, bình chữa cháy là thứ không mấy ai dùng thử nên người mua không thể phát hiện ra.

Tang vật và khu sản xuất bình chữa cháy giả

Bảo vệ người tiêu dùng

Để sản xuất bình chữa cháy giả bán ra thị trường, các đối tượng khai nhận nguồn nguyên vật liệu gồm vỏ bình, phụ kiện, hóa chất... được nhập khẩu từ Trung Quốc, thông quan tại Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 - Chi cục Hải Quan khu vực 2 TP.HCM. Đơn vị kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu nhập khẩu, bình chữa cháy sau khi sản xuất từ năm 2024 đến nay là Công ty TNHH công nghệ PCCC Phoenix, người đại diện pháp luật là Phạm Thị Hương (SN 1987, trú tại chung cư Nhất Lan, phường Tân Tạo, TP.HCM). Các đối tượng nhập nguyên liệu bột chữa cháy với hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về sản xuất bình chữa cháy. Điều đáng nói là ngay cả các thông tin về đầu mối nguyên liệu từ phía Trung Quốc các đối tượng sản xuất cũng không hề nắm được. Thế nhưng, Công ty Vietlink vẫn xin giấy phép và đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Phùng Xá, xã Tây Phương, Hà Nội để sản xuất. Theo hồ sơ của cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) lắp đặt toàn bộ dây chuyền sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu để “cùng chia sẻ lợi nhuận”.

Thấy làm hàng giả “kiếm ăn” được, các đối tượng mở rộng địa bàn đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Năm 2020, Công ty Vietlink chuyển nhà máy và dây chuyền sản xuất đến Khu Công nghiệp Hải Sơn, ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Quá trình hoạt động sản xuất, đối tác phía Trung Quốc đã cử người sang tham gia giám sát. Tại thời điểm khám xét nhà máy, cơ quan công an phát hiện có 6 công nhân là người Trung Quốc đang làm việc.

Vụ sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon giả đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời làm rõ các tội danh khác có liên quan. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái để đảm bảo sự công bằng, an toàn cho người tiêu dùng. “Nếu không ngăn chặn kịp thời, để hàng triệu bình chữa cháy giả bán ra thị trường thì hiểm họa sẽ khôn lường. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ cho người dân. Mọi tổ chức, cá nhân và từng gia đình cần nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cho cơ quan công an những biểu hiện nghi vấn sản xuất hàng giả để kịp thời xử lý” - Đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) nhìn nhận.