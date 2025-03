Thêm nghi can nhóm cướp hơn 2 triệu USD bị bắt

Ngày 26/3, Chung bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt về hành vi Che giấu tội phạm.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ cướp 2,2 triệu USD tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Trước đó, Lê Nguyên Bình (37 tuổi) cũng bị bắt về tội danh này.

4 người khác là Phạm Lý Phương (34 tuổi), Đào Xuân Lộc (cùng 34 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy (32 tuổi) bị bắt về hành vi Cướp tài sản.

Lò Việt Chung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết Nhung

Kế hoạch đưa cướp về nhà

Quá trình lấy lời khai nhóm cướp, cơ quan điều tra xác định mẹ của Phương là bà Huyền (68 tuổi) làm ăn chung với nữ đại gia 43 tuổi ngụ TP HCM. Người phụ nữ này có kế hoạch cho bạn ở Campuchia vay hơn 2,2 triệu USD để kinh doanh. Trưa 10/3, sau khi gom đủ tiền, bà giao cho nhân viên đem tiền từ TP HCM về Tây Ninh đưa cho bà Huyền tại nhà ở ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu) để mang sang Campuchia.

Phương biết việc làm ăn này của mẹ, nên bàn với nhóm Lộc lên kế hoạch cướp tiền tại nhà mình. Tiếp đó, anh ta theo dõi, biết chỗ để 2 thùng carton đựng ngoại tệ, liền báo cho đồng phạm.

Thực hiện kế hoạch, ngay trong ngày 10/3, Lộc lái ôtô (mang biển số tỉnh Hậu Giang) chở Tuấn Anh và Duy đến nhà Phương. Khi vào trong gặp bà Huyền, chúng xưng là lực lượng công an đến "kiểm tra nguồn gốc và thu giữ số tiền hơn 2,2 triệu USD". Bà Huyền tưởng thật, chuẩn bị đồ đạc để "về trụ sở" thì bị nhóm Lộc cướp tiền, tẩu thoát. Băng cướp cũng cắt liên lạc với Phương.

Lộc khai, khi bỏ trốn đã thông qua các mối quan hệ để đến Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình rồi ra Hà Nội. Khi gặp Bình, chúng giao tiền cho giữ với ý định đổi sang tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc.

Số USD bị cướp đã được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Tuyết Nhung

Hàng trăm cảnh sát theo dấu băng cướp

Chiều 11/3, biết số USD bị cướp, nữ đại gia ở TP HCM đã đến Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh trình báo. Bà cho rằng Phương đã cấu kết với đồng phạm thực hiện vụ cướp.

Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định đây là vụ án phức tạp, tài sản thiệt hại rất lớn, nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, để xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp hàng trăm cán bộ thuộc Cục cảnh sát hình sự, công an các tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Bình Thuận, Kon Tum, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và Gia Lai... tập trung truy xét theo dấu vết "nóng".

Ngày 15/3, cơ quan điều tra đã bắt giữ Bình tại khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Khám xét nơi ở của anh ta, cảnh sát thu giữ gần 2 triệu USD là tang vật của vụ án mà nhóm cướp gửi để đổi sang USDT.

Tiếp tục theo dấu, đến chiều 22/3, cảnh sát phát hiện Lò Việt Chung đã đưa nhóm bị truy nã đi tỉnh Kon Tum, Gia Lai để tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Nhiều tổ công tác tức tốc nhắm hướng hai tỉnh thành này để truy bắt.

Đến trưa 24/3, trinh sát Cục cảnh sát hình sự cùng Công an Tây Ninh, Gia Lai ập vào lán trại thuộc thôn Nông Trường, xã Ya Grai, huyện Chư Sê.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 2,2 triệu USD; 150 triệu đồng; 3 ôtô và đang mở rộng vụ án.

* Tên của mẹ Phạm Lý Phương được thay đổi.