Cơn giận khiến bà lão thành tội đồ với người chồng 100 tuổi

Ngày 23/10, TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Thị Tơ (trú tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) án 13 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp là 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Tơ bồi thường cho nạn nhân chi phí viện phí và khoản tiền tương đương 40 tháng lương cơ sở.

Theo cáo trạng, ngày 24/4 đến 5/5, bà Tơ và chồng Nguyễn Quân (100 tuổi) đến chơi và ở lại nhà bà Yến (60 tuổi, con riêng của ông Quân).

Khoảng 10h30 ngày 5/5, thấy bà Yến đang ngồi dưới nền nhà phòng khách, do có mâu thuẫn từ trước, bà Tơ xuống bếp lấy một con dao sắc, lẻn ra phía sau chém liên tiếp. Bà Yến giơ tay đỡ rồi ngã gục xuống sàn.

Bị cáo cầm dao đi vào phòng ngủ chém ba nhát vào ông Quân. Dùng dao cắt dây điện tự tử bất thành do ổ điện phát nổ, bà Tơ vứt hung khí, bỏ ra Quốc lộ 18A đi bộ.

Sự việc được bạn bà Yến phát hiện, hô hoán đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Kết quả giám định pháp y xác định bà Yến bị tổn thương 81% cơ thể, ông Quân bị tổn thương 25%. Con dao bị cáo sử dụng được xác định thuộc danh mục vũ khí có tính sát thương cao.

Tại tòa, bị cáo Tơ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Tơ tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Xuân Hoa