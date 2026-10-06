Xem livestream thấy vợ uống bia mãi không về, chồng đốt nhà
Đăk Lăk - Thấy vợ uống bia, nhảy múa tại tiệc liên hoan rồi không chịu về, Y Chương Byă, 21 tuổi, tức giận đập phá tài sản và tưới xăng đốt nhà.
Ngày 6/10, Y Chương bị Công an xã M'Drăk khởi tố, cho tại ngoại, điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Chương và chị H Yo Byă, 19 tuổi, kết hôn và sống cùng gia đình bên vợ. Trưa 26/7, chị H Yo dự một tiệc liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13h, Chương xem livestream trên Facebook, thấy vợ uống bia và nhảy múa cùng một số phụ nữ.
Không đồng ý, Chương gọi điện yêu cầu vợ về nhưng chị H Yo từ chối.
Đến chiều, thấy vợ vẫn chưa về, Chương đập phá, chặt nhiều tài sản trong nhà. Sau đó, anh ta gom quần áo thành đống trước cửa phòng ngủ, tưới xăng phóng hỏa.
Ngọn lửa thiêu rụi hai căn phòng trong nhà bố mẹ vợ. Sau khi gây án, Chương bỏ về nhà mẹ đẻ.
Công an đọc lệnh khởi tố Y Chương Byă. Ảnh: Ngọc Oanh
Sau khi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt nhà, người cha khóa cửa, gom vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào nhằm ép con gái chết chung. May mắn, nạn nhân được hàng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/10/2026 15:35 PM (GMT+7)