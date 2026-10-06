Xem livestream thấy vợ uống bia mãi không về, chồng đốt nhà

Ngày 6/10, Y Chương bị Công an xã M'Drăk khởi tố, cho tại ngoại, điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Chương và chị H Yo Byă, 19 tuổi, kết hôn và sống cùng gia đình bên vợ. Trưa 26/7, chị H Yo dự một tiệc liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13h, Chương xem livestream trên Facebook, thấy vợ uống bia và nhảy múa cùng một số phụ nữ.

Không đồng ý, Chương gọi điện yêu cầu vợ về nhưng chị H Yo từ chối.

Đến chiều, thấy vợ vẫn chưa về, Chương đập phá, chặt nhiều tài sản trong nhà. Sau đó, anh ta gom quần áo thành đống trước cửa phòng ngủ, tưới xăng phóng hỏa.

Ngọn lửa thiêu rụi hai căn phòng trong nhà bố mẹ vợ. Sau khi gây án, Chương bỏ về nhà mẹ đẻ.

Công an đọc lệnh khởi tố Y Chương Byă. Ảnh: Ngọc Oanh