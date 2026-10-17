Chặn đầu ô tô, dùng thanh sắt đập phá xe giữa đường Giải Phóng

Khoảng 10h ngày 10/10, tại khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, Hà Nội, anh V.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một người đàn ông chặn đầu ô tô, đe dọa hành hung và dùng thanh sắt đập phá phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ người liên quan là Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên

Theo thông tin ban đầu, Kiên đã sử dụng một thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, đồng thời vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô. Hành vi này khiến phương tiện bị hư hỏng, với thiệt hại tài sản ước tính khoảng 6.101.000 đồng.

Đáng chú ý, theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Kiên có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, Công an phường Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ Kiên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Những hành vi chặn xe, đe dọa hành hung, đập phá phương tiện không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người đi đường và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.