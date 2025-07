Người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả nhà lúc nửa đêm ở xã Vĩnh Lộc

Ngày 9-7, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tay cầm hung khí, đến trước cổng một căn nhà trên đường Thới Hòa (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) lớn tiếng la hét, chửi bới và liên tục đưa ra những lời đe dọa tính mạng gia đình bên trong.

Người đàn ông cầm dao đi tới trước căn nhà ở xã Vĩnh Lộc đe dọa chủ nhà. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh của phóng viên, sự việc xảy ra vào tối 2-7 tại hẻm E8, đường Thới Hòa. Thời điểm này, gia đình anh MVL (chủ nhà) đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa dữ dội và tiếng người đàn ông hô hoán, chửi bới từ ngoài cổng.

“Người đó cầm hung khí, la hét rất hung hăng. Ông ta nói những câu như ‘bố mày giết cả nhà chúng mày’. Cả nhà tôi hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Camera an ninh nhà tôi ghi lại rõ ràng người này đến hai lần, vào lúc 22 giờ 52 và 23 giờ 18 cùng ngày”, anh L kể.

Người này chửi bới chủ nhà, đe dọa giết. Ảnh cắt từ clip

Sau vụ việc, gia đình anh L rơi vào tình trạng lo sợ, bất an. Vợ và con anh không dám ở nhà, phải dọn sang nhà bạn sống tạm. Công việc bị ảnh hưởng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Anh L cho biết đã gửi đơn trình báo đến Công an xã Vĩnh Lộc và Công an TP.HCM để tố cáo hành vi đe dọa của người đàn ông nói trên. Phía công an xã cho biết đang xác minh, xử lý người đàn ông này.