Khởi tố nữ cán bộ rạch mặt tình địch

Theo kết quả điều tra, tối 25/10, Huỳnh Anh đang nhậu tại nhà bạn đã gọi điện thoại cho chồng là B.K.G. (SN 1984, trú phường Trung An). Qua điện thoại, G. cho Huỳnh Anh biết là đang nhậu tại nhà của chị N.T.H.Tr. (SN 1992, trú xã Long Hưng). G. còn thách thức và cho rằng Huỳnh Anh không dám đến nơi mình đang nhậu.

Hiện trường vụ án.

Tức giận trước thái độ của chồng, và ghen tuông tình ái, Huỳnh Anh thuê taxi cùng đi với 2 người khác đến nhà chị Tr. để nói chuyện. Khi đến đây, Huỳnh Anh phát hiện chồng đang nhậu với Tr. và 3 người khác.

Huỳnh Anh tiếp cận chị Tr. rồi rút dao rọc giấy rạch liên tục khoảng 2-3 nhát vùng vào mặt chị Tr. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh G. và người khác can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã có mặt lập biên bản, xác minh, làm việc các bên liên quan.

Theo kết quả giám định, chị Tr. bị tỷ lệ thương tật 23%.

Được biết, Huỳnh Anh đang là cán bộ công tác tại Văn phòng UBND và HĐND phường Trung An (Đồng Tháp).

Hiện bị can Huỳnh Anh được cho tại ngoại.