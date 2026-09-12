'Bêu con nợ' trên mạng, người phụ nữ bị khởi tố vì cho vay lãi nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Hương (SN 1992, trú tại thôn 7, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 26/7, Công an xã Tam Nông tiếp nhận đơn phản ánh của chị Đ.T.T.V. (SN 1988, trú tại xã Tam Nông) về việc Phạm Thị Thu Hương đăng tải thông tin, hình ảnh không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của chị.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định giữa chị V. và Hương có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc vay, trả tiền. Từ nội dung vụ việc, Công an xã Tam Nông nhận thấy có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Phạm Thị Thu Hương. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong tháng 10/2025 và tháng 12/2025, Hương đã 2 lần cho chị V. vay với tổng số tiền 40 triệu đồng, áp dụng mức lãi suất 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 216%/năm, cao gấp 10,8 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Đến tháng 7/2026, chị V. đã thanh toán cho Hương tổng số tiền lãi 52,5 triệu đồng, trong khi tiền gốc chưa được thanh toán. Căn cứ kết quả xác minh, đối chiếu với mức lãi suất được pháp luật cho phép, số tiền thu lợi bất chính được xác định là 46.691.781 đồng. Hành vi của Hương có dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Hương; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.