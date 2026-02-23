Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe bán tải kéo lê xe máy gần 1km

Ngày 23-2, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Phan Thiết, Lâm Đồng) – người điều khiển xe bán tải liên quan vụ việc kéo lê xe máy làm một người tử vong.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 20-2, tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 86C-170.68 đã kéo lê xe máy suốt gần 1 km mới dừng lại.

Ô tô kéo lê xe máy một đoạn dài khoảng 1km trước khi dừng lại

Quãng đường kéo lê dài tạo ma sát với mặt đường, phát ra tia lửa lớn, khiến người đi đường hoảng sợ và ghi lại hình ảnh bằng điện thoại.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông L.V.C. (56 tuổi, trú phường Phan Thiết).

Mặc dù được sơ cứu và đưa đi bệnh viện, ông đã tử vong do chấn thương sọ não nặng. Vị trí ông C. bị kéo lê nằm cách nơi chiếc bán tải dừng lại khoảng gần 1km.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.