Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu gần 400kg nghi thuốc nổ

Chiều 20-4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển, cất giấu 377kg chất rắn nghi thuốc nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Phạm Văn H. vận chuyển tang vật nghi thuốc nổ

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18-4, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành kiểm tra, phát hiện Phạm Văn H. (37 tuổi, trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển mô tô biển kiểm soát 76AB-052.51, chở theo một bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, khối lượng khoảng 20kg, lưu thông tại khu vực ngã ba đường vào quán Mỹ Giang (thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường).

Làm việc với lực lượng chức năng, H. khai nhận số chất rắn trên là thuốc nổ, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ cho các đối tượng sử dụng vào việc khai thác thủy sản. Đồng thời, đối tượng tự nguyện giao nộp thêm một bao tải có đặc điểm và trọng lượng tương tự, được cất giấu phía sau quán Mỹ Giang.

Số tang vật nghi thuốc nổ bị thu giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán Mỹ Giang do bà N.T.M. (41 tuổi, trú thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường) làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 bao tải chứa khoảng 337kg chất rắn dạng cục, được cất giấu tại nhiều vị trí xung quanh khu vực quán. Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc là 377kg chất rắn nghi là thuốc nổ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn H., đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật để tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.