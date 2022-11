Bị bắt khi đang “om” gần nửa tạ thuốc nổ

Bị bắt khi đang mua bán vật liệu nổ Triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép Mua bán vật liệu nổ tại… cửa hàng xăng dầu

Sau thời gian theo dõi, tối 23/11, Công an huyện Gio Linh phối hợp Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1982, trú thôn Tân Minh, xã Gio Mai, huyện Gio Linh), Nguyễn Thanh Bình (SN 1960, trú thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đang thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 42kg thuốc nổ.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phương.

Nguyễn Thanh Phương là đối tượng chính trong chuyên án được Công an huyện Gio Linh xác lập vào ngày 18/11/2022.

Đối tượng này từng có 1 tiền án về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Trước khi bị bắt, Nguyễn Thanh Phương đã cùng một số đối tượng khác trực tiếp tháo gỡ, thu gom, khai thác vật liệu nổ ở địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Gio Linh tiếp tục đấu tranh mở rộng.

