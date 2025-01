Bắt quả tang 4 cặp nam nữ "mây mưa" trong khách sạn

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chiều 15/1 cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998) và Đặng Tiến Mạnh (SN 1994, cùng trú ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), để điều tra và xử lý về hành vi môi giới mại dâm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Tuấn và Đặng Tiến Mạnh khai nhận hành vi môi giới mại dâm

Trước đó, từ công tác trinh sát địa bàn, nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin của người dân, trong đêm 14/1, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Hòn Chồng, tọa lạc ở 30 Hòn Chồng, phường Vĩnh Hải.

Các cô gái bán dâm và hai đối tượng môi giới mai dâm

Tại đó, lực lượng Công an đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong 4 phòng lưu trú trên tầng hai và tầng ba khách sạn này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Tiến Mạnh là hai đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm với giá mỗi cuộc “mây mưa” 1 triệu đồng, trong đó Tuấn và Mạnh được hưởng 200.000 – 300.000 đồng.