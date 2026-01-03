Bắt khẩn cấp người đàn ông cầm ly nước đập vào đầu cô gái sau mâu thuẫn ở quán cà phê

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình (SN 1989; hiện ngụ tại phường Long Phước, TP.HCM) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bình (áo đỏ) thời điểm cầm ly nước đập vào đầu chị C. Ảnh cắt từ clip.

Bình là người được xác định đã hành hung cô gái tại quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Thường vào chiều 1/1 vừa qua.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện một đoạn clip có nội dung về việc một cô gái bị hành hung; sự việc được cho xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát.

Bùi Thanh Bình thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường Long Trường xác định và đưa Bùi Thanh Bình về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận, khoảng 14h ngày 1/1, Bình cùng bạn đến quán cà phê trên đường đường Võ Văn Hát, phường Long Trường để uống nước.

Tại đây, Bình có xảy ra mâu thuẫn với chị Đ.T.N.K.C (SN 2009, hiện ngụ tại phường Long Trường); Bình cầm ly uống nước đập vào đầu gây thương tích cho chị C.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.