9X cầm đầu đường dây bơm ma túy vào Pod, thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Đường dây do Ngô Thị Trang (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng tại Campuchia mua ma túy Etomidate thể rắn, san chiết thành tinh dầu tuồn về Việt Nam.

Theo điều tra, Ngô Thị Trang cùng các mắt xích Nguyễn Thị Lệ, Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hoài điều hành dàn "chân rết" phân phối hàng trăm lít ma túy cùng hàng chục nghìn đầu Pod, phụ kiện đến tay hàng nghìn người tiêu dùng. Dòng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của đường dây này ước tính lên tới 100 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 9 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn; đưa 47 đối tượng về trụ sở làm rõ. Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an thu giữ hơn 3 lít dung dịch chứa ma túy Etomidate, khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng, 1.150 máy hút thuốc lá điện tử, đồng thời phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong tài khoản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Etomidate là chất ma túy cực nguy hiểm, tác động mạnh lên hệ thần kinh gây ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy giảm trí nhớ và tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. Theo điều tra, các đối tượng đã cố tình bơm ma túy này vào tinh dầu thuốc lá điện tử nhằm ngụy trang và bẫy người sử dụng.